Выбор поставщика серверного оборудования Hewlett-Packard для нужд ОАО «СОГАЗ»

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Согласно ТЗНастоящее приглашение к участию в конкурсе не должно расцениваться в качестве объявления о проведении торгов или приглашения принять участие в торгах, а также не должно рассматриваться как оферта или приглашение делать оферты. Соответственно, статьи 437, 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации к проводимому отбору контрагентов не применяются. Кроме того, Общество сохраняет за собой право по собственному усмотрению отказаться от принятия всех предложений и от проведения процедуры.