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    Главная / Торги / Выбор поставщика серверного оборудования Hewlett-Packard для нужд ОАО «СОГАЗ»

    Выбор поставщика серверного оборудования Hewlett-Packard для нужд ОАО «СОГАЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.10.2014 17:0029.10.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410282Дата и время окончания срока приема заявок Выбор поставщика серверного оборудования Hewlett-Packard для нужд ОАО «СОГАЗ»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410282

    Уникальный номер закупки

    201014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика серверного оборудования Hewlett-Packard для нужд ОАО «СОГАЗ»

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АНКЕТА(Приложение 1)

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Серийные номера блэйд-шасси

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
    Все закупки и тендеры АО СОГАЗ

    Юридический адрес

    107078, Москва, , Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

    Почтовый адрес

    107078, Москва, г. Москва, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

    Контактный телефон

    +7 495 739-21-40 доб. 4405

    Факс

    +7 495 739-21-39

    Адрес электронной почты

    Gureev.Alexey@sogaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гуреев Алексей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор поставщика серверного оборудования Hewlett-Packard для нужд ОАО «СОГАЗ»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.11.201414.11.2014 18:0014.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410282Подведение итогов не позднее Выбор поставщика серверного оборудования Hewlett-Packard для нужд ОАО «СОГАЗ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор поставщика серверного оборудования Hewlett-Packard для нужд ОАО «СОГАЗ»

    Начальная цена

    215 490,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗНастоящее приглашение к участию в конкурсе не должно расцениваться в качестве объявления о проведении торгов или приглашения принять участие в торгах, а также не должно рассматриваться как оферта или приглашение делать оферты. Соответственно, статьи 437, 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации к проводимому отбору контрагентов не применяются. Кроме того, Общество сохраняет за собой право по собственному усмотрению отказаться от принятия всех предложений и от проведения процедуры.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СОГАЗ

    Адрес местонахождения

    107078, Москва, , Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

    107078, Москва, г. Москва, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

    Наименование заказчика

    АО СОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СОГАЗ

    Адрес местонахождения

    107078, Москва, , Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

    107078, Москва, г. Москва, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.84

    Оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением

    51.85

    Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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