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Номер извещения
31401615758
Уникальный номер закупки
194/47-2014
Наименование закупки
Покупка календарей и ежедневников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
20.10.2014 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 331-17-93
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snab47@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусаров Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка календарей и ежедневников
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2014 10:00 GMT +311.11.2014 10:0011.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401615758Дата и время окончания срока приема заявок Покупка календарей и ежедневниковЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.11.2014 09:0014.11.2014 09:0014.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401615758Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка календарей и ежедневниковЕкатеринбург
Дата и время проведения
14.11.2014 09:0014.11.2014 09:0014.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401615758Дата и время проведения Покупка календарей и ежедневниковЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
20.11.2014 09:4020.11.2014 09:4020.11.2014 09:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401615758Подведение итогов не позднее Покупка календарей и ежедневниковЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка календарей и ежедневников
Начальная цена
130 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
календари и ежедневники в количестве, ассортименте и с характеристиками в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 194/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 194/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется силами и за счёт Поставщика до склада Покупателя по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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