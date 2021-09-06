Определение поставщика жилого помещения (квартиры) для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа (№672-ЭА-21-НА) 0132300001721000655

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0132300001721000655 Уникальный номер закупки 0132300001721000655 Номер закупки Наименование закупки Определение поставщика жилого помещения (квартиры) для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа (№672-ЭА-21-НА) 0132300001721000655 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru