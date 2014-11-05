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    Главная / Торги / Закупка электродвигателей СДМ

    Закупка электродвигателей СДМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.11.2014 14:0005.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410298Дата и время окончания срока приема заявок 1) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; СДМ-400-6-187 УХЛ4; 187,5об/м IP11; IM7211 400кВт 6000В в кол-ве 4 шт; 2) ВКЛАДЫШ; черт.№5БГ.263.035; ООО "ПО"ЛЭЗ" в кол-ве 4 шт.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410298

    Уникальный номер закупки

    126

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка электродвигателей СДМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-55-40

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    E.Reshetnikova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Решетникова Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; СДМ-400-6-187 УХЛ4; 187,5об/м IP11; IM7211 400кВт 6000В в кол-ве 4 шт; 2) ВКЛАДЫШ; черт.№5БГ.263.035; ООО "ПО"ЛЭЗ" в кол-ве 4 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.11.2014 14:00 GMT +305.11.2014 14:0005.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410298Дата и время окончания срока приема заявок 1) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; СДМ-400-6-187 УХЛ4; 187,5об/м IP11; IM7211 400кВт 6000В в кол-ве 4 шт; 2) ВКЛАДЫШ; черт.№5БГ.263.035; ООО "ПО"ЛЭЗ" в кол-ве 4 шт.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.11.2014 14:0005.11.2014 14:0005.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410298Дата и время вскрытия заявок 1) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; СДМ-400-6-187 УХЛ4; 187,5об/м IP11; IM7211 400кВт 6000В в кол-ве 4 шт; 2) ВКЛАДЫШ; черт.№5БГ.263.035; ООО "ПО"ЛЭЗ" в кол-ве 4 шт.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.03.201506.03.2015 14:0006.03.2015 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410298Подведение итогов не позднее 1) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; СДМ-400-6-187 УХЛ4; 187,5об/м IP11; IM7211 400кВт 6000В в кол-ве 4 шт; 2) ВКЛАДЫШ; черт.№5БГ.263.035; ООО "ПО"ЛЭЗ" в кол-ве 4 шт.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; СДМ-400-6-187 УХЛ4; 187,5об/м IP11; IM7211 400кВт 6000В в кол-ве 4 шт; 2) ВКЛАДЫШ; черт.№5БГ.263.035; ООО "ПО"ЛЭЗ" в кол-ве 4 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Позиция №1 - 2 шт поставка в феврале 2015 года; 2 шт - в марте 2015 года;Позиция №2 - 2 шт поставка в феврале 2015 года; 2 шт - в марте 2015 года;

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.10.1

    Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электродвигатели"

    Кол-во: 1

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