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Номер извещения
ГП410298
Уникальный номер закупки
126
Наименование закупки
Закупка электродвигателей СДМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-55-40
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
E.Reshetnikova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Решетникова Не указано
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; СДМ-400-6-187 УХЛ4; 187,5об/м IP11; IM7211 400кВт 6000В в кол-ве 4 шт; 2) ВКЛАДЫШ; черт.№5БГ.263.035; ООО "ПО"ЛЭЗ" в кол-ве 4 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 14:00 GMT +305.11.2014 14:0005.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410298Дата и время окончания срока приема заявок 1) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; СДМ-400-6-187 УХЛ4; 187,5об/м IP11; IM7211 400кВт 6000В в кол-ве 4 шт; 2) ВКЛАДЫШ; черт.№5БГ.263.035; ООО "ПО"ЛЭЗ" в кол-ве 4 шт.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2014 14:0005.11.2014 14:0005.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410298Дата и время вскрытия заявок 1) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; СДМ-400-6-187 УХЛ4; 187,5об/м IP11; IM7211 400кВт 6000В в кол-ве 4 шт; 2) ВКЛАДЫШ; черт.№5БГ.263.035; ООО "ПО"ЛЭЗ" в кол-ве 4 шт.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.03.201506.03.2015 14:0006.03.2015 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410298Подведение итогов не позднее 1) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; СДМ-400-6-187 УХЛ4; 187,5об/м IP11; IM7211 400кВт 6000В в кол-ве 4 шт; 2) ВКЛАДЫШ; черт.№5БГ.263.035; ООО "ПО"ЛЭЗ" в кол-ве 4 шт.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; СДМ-400-6-187 УХЛ4; 187,5об/м IP11; IM7211 400кВт 6000В в кол-ве 4 шт; 2) ВКЛАДЫШ; черт.№5БГ.263.035; ООО "ПО"ЛЭЗ" в кол-ве 4 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Позиция №1 - 2 шт поставка в феврале 2015 года; 2 шт - в марте 2015 года;Позиция №2 - 2 шт поставка в феврале 2015 года; 2 шт - в марте 2015 года;
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
31.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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