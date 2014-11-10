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    Главная / Торги / Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомашин Хундай (5 ед.)

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомашин Хундай (5 ед.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.11.2014 09:0010.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410280Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомашин Хундай (5 ед.)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410280

    Уникальный номер закупки

    2010

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомашин Хундай (5 ед.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос

    список авто

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-64-32

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    v.zhernov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жернов Владимир Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по заграничным и каботажным перевозкам грузов морскими судами

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомашин Хундай (5 ед.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.11.2014 09:00 GMT +310.11.2014 09:0010.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410280Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомашин Хундай (5 ед.)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.11.2014 09:0010.11.2014 09:0010.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410280Дата и время вскрытия заявок Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомашин Хундай (5 ед.)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    14.11.2014 14:0014.11.2014 14:0014.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410280Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомашин Хундай (5 ед.)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.11.201414.11.2014 14:0014.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410280Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомашин Хундай (5 ед.)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомашин Хундай (5 ед.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомашин Хундай (5 ед.)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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