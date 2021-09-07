ЭА-№-11186/21 Оказание услуг автотранспорта по городу Красноярск и за пределами города (по краю) для граждан и представителей некоммерческих организаций, представителей Общественной палаты Красноярского края и Гражданской ассамблеи Красноярского края, сотрудников КГКУ «Аппарат Общественной палаты Красноярского края и Гражданской ассамблеи Красноярского края» и Общественной Наблюдательной комиссии 0119200000121010945

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121010945 Уникальный номер закупки 0119200000121010945 Номер закупки Наименование закупки ЭА-№-11186/21 Оказание услуг автотранспорта по городу Красноярск и за пределами города (по краю) для граждан и представителей некоммерческих организаций, представителей Общественной палаты Красноярского края и Гражданской ассамблеи Красноярского края, сотрудников КГКУ «Аппарат Общественной палаты Красноярского края и Гражданской ассамблеи Красноярского края» и Общественной Наблюдательной комиссии 0119200000121010945 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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