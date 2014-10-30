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Номер извещения
ГП410271
Уникальный номер закупки
9
Наименование закупки
Производство и поставка широкоформатной печатной продукции.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж
Почтовый адрес
125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж
Контактный телефон
+7 495 777-77-10
Факс
+7 495 777-77-10
Адрес электронной почты
kuzin@euroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузин Андрей Не
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Производству и поставка широкоформатной печатной продукции.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2014 16:00 GMT +330.10.2014 16:0030.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410271Дата и время окончания срока приема заявок Производству и поставка широкоформатной печатной продукции. Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.11.2014 16:0010.11.2014 16:0010.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410271Дата и время вскрытия заявок Производству и поставка широкоформатной печатной продукции. Москва
Подведение итогов не позднее
12.12.2014 16:0012.12.2014 16:0012.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410271Подведение итогов не позднее Производству и поставка широкоформатной печатной продукции. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Производству и поставка широкоформатной печатной продукции.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с тендерной документацией.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с тендерной документацией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Евросеть-Ритейл
Все закупки и тендеры Евросеть-Ритейл
Адрес местонахождения
125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж
Отсутствуют
O
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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