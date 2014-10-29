Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудования

    На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.10.2014 12:0029.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401613909Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудованияАдминистративные округа г Москвы /Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401613909

    Уникальный номер закупки

    77/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.10.2014 20:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1 к ТЗ

    Котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 113

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    s.artemeva@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Артемьева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.10.201430.10.2014 12:0030.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401613909Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудованияАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401613909Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудованияАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401613909Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудованияАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку стеллажного, торгового, весового оборудования

    Начальная цена

    1 549 899,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    77 494,95 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    77 494,95

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1767 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    М.О. Одинцовский р-н, п. Власиха ул. Солнечная д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Котировочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225906
    Оборудование для навески проводниковых канатов для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00451 ИТТ
    Оборудование для навески проводниковых канатов для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00451 ИТТ
    592837
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО НПК НИИДАР
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211077889
    Оказание услуг ответственного хранения переданного заказчиком груза общей массой до 700 тонн
    Оказание услуг ответственного хранения переданного заказчиком груза общей массой до 700 тонн
    593125
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 141 614
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211077826
    Поставка товара (Сыпучие)
    Поставка товара (Сыпучие)
    593077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 618 673
    Лоты:
    3
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запрос предложений № ГП237012
    Приобретение «ДВС ЯМЗ-238М2-1000186»
    Приобретение «ДВС ЯМЗ-238М2-1000186»
    593140
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Полотовая закупка № 32211077882
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку химреагента (сульфата алюминия), проводимого консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения...
    593102
    Закупки корпоративных заказчиков
    Полотовая закупка
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    9 414 709
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211077867
    КО №16570/КО - Сервисное обслуживание насосов КСБ ПГУ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС (222NP00072)
    КО №16570/КО - Сервисное обслуживание насосов КСБ ПГУ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская...
    593131
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    9 369 235
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП237010
    Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: Восточно-Таркосалинское месторождение. Нефтяной промысел. Центральный участок. Куст скважин 18: - Куст скважин 18 (обвязка 8-й скважины (скважина 1808)); Восточно-Таркосалинское месторождение. Нефтяной промысел. Куст скважин №4: Обвязка скважины №6701; Восточно-Таркосалинское месторождение. Газоконденсатный промысел. Куст скважин №3гк: Обвязка скважины №4701
    Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: Восточно-Таркосалинское месторождение....
    593115
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО СНГЕО
    Запрос предложений № ГП237009
    Освоение и снижение уровня в скважине азотной установкой на месторождениях Самарской области в 2022 году
    Освоение и снижение уровня в скважине азотной установкой на месторождениях Самарской области в...
    593128
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    41 914 997
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить