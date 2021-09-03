Выполнение работ по адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения (адаптация подходов к остановкам общественного транспорта «Музучилище» и «Городская больница № 4») 0859200001121009448

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0859200001121009448 Уникальный номер закупки 0859200001121009448 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения (адаптация подходов к остановкам общественного транспорта «Музучилище» и «Городская больница № 4») 0859200001121009448 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Все закупки и тендеры ГКУ РО "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru