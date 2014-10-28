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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку холодильного оборудования и устройств системы холодоснабжения

    На право заключения договора на поставку холодильного оборудования и устройств системы холодоснабжения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2014 10:0028.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401613859Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку холодильного оборудования и устройств системы холодоснабженияАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401613859

    Уникальный номер закупки

    70/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку холодильного оборудования и устройств системы холодоснабжения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.10.2014 19:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1 к ТЗ

    Котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 113

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    s.artemeva@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Артемьева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку холодильного оборудования и устройств системы холодоснабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.10.201429.10.2014 10:0029.10.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401613859Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку холодильного оборудования и устройств системы холодоснабженияАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2014 10:0030.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401613859Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку холодильного оборудования и устройств системы холодоснабженияАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201430.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401613859Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку холодильного оборудования и устройств системы холодоснабженияАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку холодильного оборудования и устройств системы холодоснабжения

    Начальная цена

    2 842 398,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    142 119,90 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    142 119,90

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    15 комплектов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    М.О.Домодедовский р-н. п/о. ИльинскоеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Котировочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.23

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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