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    Главная / Торги / поставка продуктов питания (консервы, соусы, продукты переработки) в ассортименте (далее - Товар) для нужд ОАО «Военторг-Юг».

    поставка продуктов питания (консервы, соусы, продукты переработки) в ассортименте (далее - Товар) для нужд ОАО «Военторг-Юг».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2014 18:0023.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401613470Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик принимает на себя обязательство по поставке продуктов питания (консервы, соусы, продукты переработки) в ассортименте (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.Ростов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401613470

    Уникальный номер закупки

    182-2/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка продуктов питания (консервы, соусы, продукты переработки) в ассортименте (далее - Товар) для нужд ОАО «Военторг-Юг».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.10.2014 16:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Юридический адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Почтовый адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Контактный телефон

    +7 863 210-15-61

    Факс

    +7 863 210-15-57

    Адрес электронной почты

    zakupki@ut-uvo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тишин Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

    Ключевые слова:

    консервы

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик принимает на себя обязательство по поставке продуктов питания (консервы, соусы, продукты переработки) в ассортименте (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2014 18:00 GMT +323.10.2014 18:0023.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401613470Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик принимает на себя обязательство по поставке продуктов питания (консервы, соусы, продукты переработки) в ассортименте (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.Ростов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    23.10.2014 18:0023.10.2014 18:0023.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401613470Дата и время вскрытия заявок Поставщик принимает на себя обязательство по поставке продуктов питания (консервы, соусы, продукты переработки) в ассортименте (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.Ростов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201424.10.2014 18:0024.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401613470Подведение итогов не позднее Поставщик принимает на себя обязательство по поставке продуктов питания (консервы, соусы, продукты переработки) в ассортименте (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик принимает на себя обязательство по поставке продуктов питания (консервы, соусы, продукты переработки) в ассортименте (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

    Начальная цена

    687 709,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    34080 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный Товар по Договору производится в безналичной форме, в российских рублях с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщикана основании подписанной товарной накладной и счета-фактуры в течение 21 (двадцати одного) календарного днясо дня приемки Товара и подписания Сторонами соответствующих документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.38

    Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка продуктов питания (консервы, соусы, продукты переработки) в ассортименте "

    Кол-во: 34080

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