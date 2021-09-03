Выполнение работ по капитальному ремонту помещений под организацию сети центров амбулаторной онкологической помощи и монтаж медицинского оборудования ГБУЗ НСО "Тогучинская ЦРБ", расположенное по адресу: Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Лапина, 1,2. 0851200000621005218

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621005218 Уникальный номер закупки 0851200000621005218 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по капитальному ремонту помещений под организацию сети центров амбулаторной онкологической помощи и монтаж медицинского оборудования ГБУЗ НСО "Тогучинская ЦРБ", расположенное по адресу: Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Лапина, 1,2. 0851200000621005218 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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