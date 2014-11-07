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Номер извещения
31401612773
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
"Изготовление и поставка пылезащищенного плоскослоистого радиопоглощающего покрытия (ПРП) для реконструкции безэховой камеры"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
17.10.2014 15:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupkistrela@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцев Николай Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Тула
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Изготовление и поставка пылезащищенного плоскослоистого радиопоглощающего покрытия (ПРП) для реконструкции безэховой камеры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.11.2014 10:00 GMT +307.11.2014 10:0007.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401612773Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка пылезащищенного плоскослоистого радиопоглощающего покрытия (ПРП) для реконструкции безэховой камерыТула
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.11.2014 23:5912.11.2014 23:5912.11.2014 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401612773Дата окончания срока рассмотрения заявок Изготовление и поставка пылезащищенного плоскослоистого радиопоглощающего покрытия (ПРП) для реконструкции безэховой камерыТула
Дата и время проведения
13.11.2014 10:0013.11.2014 10:0013.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401612773Дата и время проведения Изготовление и поставка пылезащищенного плоскослоистого радиопоглощающего покрытия (ПРП) для реконструкции безэховой камерыТула
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401612773Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка пылезащищенного плоскослоистого радиопоглощающего покрытия (ПРП) для реконструкции безэховой камерыТула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка пылезащищенного плоскослоистого радиопоглощающего покрытия (ПРП) для реконструкции безэховой камеры
Начальная цена
24 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Тула, ул. М.Горького 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Отсутствуют
51.70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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