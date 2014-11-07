Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Товара осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Предоплата в размере 50% от общей стоимости настоящего договора производится, в течение 10 календарных дней с момента выставления счета на предоплату при условии предоставления Поставщиком Заказчику оригинала безотзывной банковской гарантии на сумму авансового платежа на срок до полного исполнения обязательств по настоящему договору. Расчет производится в течение 10 календарных дней после подписания Сторонами акта приема-передачи Товара, товарной накладной на складе Заказчика