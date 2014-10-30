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Номер извещения
31401612438
Уникальный номер закупки
535
Наименование закупки
535/2014 Передвижная электротехническая лаборатория
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.10.2014 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 264-78-97
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипова Лариса Ирековна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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535/2014 Передвижная электротехническая лаборатория
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2014 09:00 GMT +330.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401612438Дата и время окончания срока приема заявок 535/2014 Передвижная электротехническая лаборатория Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.10.2014 09:0030.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401612438Дата и время вскрытия заявок 535/2014 Передвижная электротехническая лаборатория Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
02.12.2014 14:0002.12.2014 14:0002.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401612438Подведение итогов не позднее 535/2014 Передвижная электротехническая лаборатория Екатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
535/2014 Передвижная электротехническая лаборатория
Начальная цена
2 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603056, г. Нижний Новгород, ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», аэропортРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
31
Документация лота
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