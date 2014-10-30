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    Главная / Торги / 535/2014 Передвижная электротехническая лаборатория

    535/2014 Передвижная электротехническая лаборатория

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401612438Дата и время окончания срока приема заявок 535/2014 Передвижная электротехническая лаборатория ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401612438

    Уникальный номер закупки

    535

    Номер закупки

    Наименование закупки

    535/2014 Передвижная электротехническая лаборатория

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.10.2014 14:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 264-78-97

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарипова Лариса Ирековна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    535/2014 Передвижная электротехническая лаборатория

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.10.2014 09:00 GMT +330.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401612438Дата и время окончания срока приема заявок 535/2014 Передвижная электротехническая лаборатория Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    30.10.2014 09:0030.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401612438Дата и время вскрытия заявок 535/2014 Передвижная электротехническая лаборатория Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    02.12.2014 14:0002.12.2014 14:0002.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401612438Подведение итогов не позднее 535/2014 Передвижная электротехническая лаборатория Екатеринбург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    02.12.201402.12.2014 14:0002.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401612438Подведение итогов не позднее 535/2014 Передвижная электротехническая лаборатория Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    535/2014 Передвижная электротехническая лаборатория

    Начальная цена

    2 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603056, г. Нижний Новгород, ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», аэропортРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Безналичный расчет. Предоплата 25% стоимости оборудования в рублях по курсу ЦБ на день оплаты, оставшиеся 75% в течение 5 банковских дней с момента поставки оборудования
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31

    ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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