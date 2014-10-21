Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку поковок (20.10)

    Запрос предложений на поставку поковок (20.10)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2014 15:0021.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410262Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку поковок (20.10)БалашихаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410262

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку поковок (20.10)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    prudova@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прудова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Оборудование для металлургии

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку поковок (20.10)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2014 15:00 GMT +321.10.2014 15:0021.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410262Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку поковок (20.10)Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    21.10.2014 15:0021.10.2014 15:0021.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410262Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку поковок (20.10)Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 01:3031.10.2014 01:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410262Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку поковок (20.10)Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку поковок (20.10)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    117 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад ОАО "Криогенмаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа, доставка на склад ОАО "Криогенмаш"
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.51

    Производство машин и оборудования для металлургии

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП237010
    Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: Восточно-Таркосалинское месторождение. Нефтяной промысел. Центральный участок. Куст скважин 18: - Куст скважин 18 (обвязка 8-й скважины (скважина 1808)); Восточно-Таркосалинское месторождение. Нефтяной промысел. Куст скважин №4: Обвязка скважины №6701; Восточно-Таркосалинское месторождение. Газоконденсатный промысел. Куст скважин №3гк: Обвязка скважины №4701
    Выполнение работ по инженерной подготовке объектов: Восточно-Таркосалинское месторождение....
    593115
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО СНГЕО
    Запрос предложений № ГП237009
    Освоение и снижение уровня в скважине азотной установкой на месторождениях Самарской области в 2022 году
    Освоение и снижение уровня в скважине азотной установкой на месторождениях Самарской области в...
    593128
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    41 914 997
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211077837
    Поставка спецодежды
    Поставка спецодежды
    593068
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    1 494 554
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС
    Конкурентный отбор № АП011268
    Поставка цеолита 2 партия для ООО "Газпромнефть-КС"
    Поставка цеолита 2 партия для ООО "Газпромнефть-КС"
    579639
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014058
    Поставка светильников для нужд объекта Завод по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) г. Новый Уренгой для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка светильников для нужд объекта Завод по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) г....
    592647
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211077819
    МИ №16581/МИ - Запасные части к вспомогательному оборудованию для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Рязанская ГРЭС (222P101427)
    МИ №16581/МИ - Запасные части к вспомогательному оборудованию для нужд филиала ПАО "ОГК-2" -...
    593119
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    28 800 186
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП237006
    Поставка «Оборудование для гидравлического разрыва пласта «БГРП» 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ».
    Поставка «Оборудование для гидравлического разрыва пласта «БГРП» 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал...
    593121
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    НОВАТЭК НТЦ
    Запрос предложений № ГП237005
    Проведение комплексного обслуживания административного здания ООО «НОВАТЭК НТЦ»
    Проведение комплексного обслуживания административного здания ООО «НОВАТЭК НТЦ»
    593082
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.03.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить