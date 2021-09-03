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Номер извещения
0891200000621008894
Уникальный номер закупки
0891200000621008894
Наименование закупки
Приобретение и доставка центробежных насосов для котельных в с. Верхний шергольджин (мощность - 5,5 кВт), с. Байхор (мощность - 5,5 кВт), с. Альбитуй (мощность - 4 кВт), с. Жиндо (мощность - 7,5кВт), с. Красный чикой (котельная "Техникум", мощность - 18 кВт), с. Коротково (мощность - 7,5 кВт), с. Малоархангельск (мощность - 5,5 кВт), с. Шимбилик (мощность - 4 кВт). (9130-ЭА) 0891200000621008894
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
26.08.2021 09:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Приобретение и доставка центробежных насосов для котельных в с. Верхний шергольджин (мощность - 5,5 кВт), с. Байхор (мощность - 5,5 кВт), с. Альбитуй (мощность - 4 кВт), с. Жиндо (мощность - 7,5кВт), с. Красный чикой (котельная "Техникум", мощность - 18 кВт), с. Коротково (мощность - 7,5 кВт), с. Малоархангельск (мощность - 5,5 кВт), с. Шимбилик (мощность - 4 кВт). (9130-ЭА)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0891200000621008894Подведение итогов не позднее Приобретение и доставка центробежных насосов для котельных в с. Верхний шергольджин (мощность - 5,5 кВт), с. Байхор (мощность - 5,5 кВт), с. Альбитуй (мощность - 4 кВт), с. Жиндо (мощность - 7,5кВт), с. Красный чикой (котельная "Техникум", мощность - 18 кВт), с. Коротково (мощность - 7,5 кВт), с. Малоархангельск (мощность - 5,5 кВт), с. Шимбилик (мощность - 4 кВт). (9130-ЭА)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение и доставка центробежных насосов для котельных в с. Верхний шергольджин (мощность - 5,5 кВт), с. Байхор (мощность - 5,5 кВт), с. Альбитуй (мощность - 4 кВт), с. Жиндо (мощность - 7,5кВт), с. Красный чикой (котельная "Техникум", мощность - 18 кВт), с. Коротково (мощность - 7,5 кВт), с. Малоархангельск (мощность - 5,5 кВт), с. Шимбилик (мощность - 4 кВт). (9130-ЭА)
Начальная цена
1 604 089,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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