Соль ТУ-2111-006-00352816-08 (в соответствии с техническим заданием)

Выполнение работ по разработке и внесению изменений в рабочую документацию по объекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница»