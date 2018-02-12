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    Главная / Торги / Доставка семян кормовых трав (Дания, Нидерланды - РФ)

    Доставка семян кормовых трав (Дания, Нидерланды - РФ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2018 14:0012.02.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП802555Дата и время окончания срока приема заявок Доставка семян кормовых трав - 121 машина Дания - Россия, Брянская обл. - 100 машин Нидерланды -Россия, Брянская обл. - 21 машина БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП802555

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Доставка семян кормовых трав (Дания, Нидерланды - РФ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2018 15:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    гафик отгрузок Нидерланды

    график отгрузок Дания

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 915 539-91-10

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    A.Petrushina@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрушина Алена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Доставка семян кормовых трав - 121 машина Дания - Россия, Брянская обл. - 100 машин Нидерланды -Россия, Брянская обл. - 21 машина

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.02.2018 14:00 GMT +312.02.2018 14:0012.02.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП802555Дата и время окончания срока приема заявок Доставка семян кормовых трав - 121 машина Дания - Россия, Брянская обл. - 100 машин Нидерланды -Россия, Брянская обл. - 21 машина Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    12.02.2018 14:0012.02.2018 14:0012.02.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП802555Дата и время вскрытия заявок Доставка семян кормовых трав - 121 машина Дания - Россия, Брянская обл. - 100 машин Нидерланды -Россия, Брянская обл. - 21 машина Брянск

    Подведение итогов не позднее

    13.02.2018 17:0013.02.2018 17:0013.02.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП802555Подведение итогов не позднее Доставка семян кормовых трав - 121 машина Дания - Россия, Брянская обл. - 100 машин Нидерланды -Россия, Брянская обл. - 21 машина Брянск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    13.02.201813.02.2018 17:0013.02.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП802555Подведение итогов не позднее Доставка семян кормовых трав - 121 машина Дания - Россия, Брянская обл. - 100 машин Нидерланды -Россия, Брянская обл. - 21 машина Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Доставка семян кормовых трав - 121 машина Дания - Россия, Брянская обл. - 100 машин Нидерланды -Россия, Брянская обл. - 21 машина

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Дания(NrAlslev 67 машин, Odense - 29 машин, Hedensted - 2 машины) - Россия -100 машин Нидерланды (Nijmegen) - Россия 21 машина

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Брянская обл 1) Трубчевск 2) Климово 3) Рогнедино 4) БрасовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    FCA
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    49.41.1

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    гафик отгрузок Нидерланды

    07.02.2018

    график отгрузок Дания

    07.02.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка "

    Кол-во: 121

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