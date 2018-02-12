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Номер извещения
ГП802555
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Доставка семян кормовых трав (Дания, Нидерланды - РФ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.02.2018 15:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 915 539-91-10
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
A.Petrushina@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрушина Алена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Доставка семян кормовых трав - 121 машина Дания - Россия, Брянская обл. - 100 машин Нидерланды -Россия, Брянская обл. - 21 машина
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.02.2018 14:00 GMT +312.02.2018 14:0012.02.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП802555Дата и время окончания срока приема заявок Доставка семян кормовых трав - 121 машина Дания - Россия, Брянская обл. - 100 машин Нидерланды -Россия, Брянская обл. - 21 машина Брянск
Дата и время вскрытия заявок
12.02.2018 14:0012.02.2018 14:0012.02.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП802555Дата и время вскрытия заявок Доставка семян кормовых трав - 121 машина Дания - Россия, Брянская обл. - 100 машин Нидерланды -Россия, Брянская обл. - 21 машина Брянск
Подведение итогов не позднее
13.02.2018 17:0013.02.2018 17:0013.02.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП802555Подведение итогов не позднее Доставка семян кормовых трав - 121 машина Дания - Россия, Брянская обл. - 100 машин Нидерланды -Россия, Брянская обл. - 21 машина Брянск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доставка семян кормовых трав - 121 машина Дания - Россия, Брянская обл. - 100 машин Нидерланды -Россия, Брянская обл. - 21 машина
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Дания(NrAlslev 67 машин, Odense - 29 машин, Hedensted - 2 машины) - Россия -100 машин Нидерланды (Nijmegen) - Россия 21 машина
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Брянская обл 1) Трубчевск 2) Климово 3) Рогнедино 4) БрасовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
49.41.1
Документация лота
Кол-во: 121