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Номер извещения
31401611673
Уникальный номер закупки
26
Наименование закупки
Поставка кабеля и проводов обмоточных на 4-й квартал для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.10.2014 13:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 31-54-42
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@barnaulvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка кабеля и проводов обмоточных на 4-й квартал для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 09:00 GMT +327.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611673Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля и проводов обмоточных на 4-й квартал для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 09:0027.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401611673Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеля и проводов обмоточных на 4-й квартал для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Барнаул
Подведение итогов не позднее
30.10.2014 09:0030.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611673Подведение итогов не позднее Поставка кабеля и проводов обмоточных на 4-й квартал для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабеля и проводов обмоточных на 4-й квартал для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Начальная цена
560 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Барнаул, ул. Власихинская, 49.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
DL
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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