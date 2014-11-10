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    Главная / Торги / Покупка оборудования для охраны и сигнализации

    Покупка оборудования для охраны и сигнализации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611414Дата и время окончания срока приема заявок Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализацииг.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401611414

    Уникальный номер закупки

    193/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка оборудования для охраны и сигнализации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.10.2014 12:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-92-16

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snab47@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кухарев Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г.Екатеринбург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.11.2014 10:00 GMT +310.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611414Дата и время окончания срока приема заявок Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализацииг.Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.11.2014 09:0013.11.2014 09:0013.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401611414Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализацииг.Екатеринбург

    Дата и время проведения

    13.11.2014 09:0013.11.2014 09:0013.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401611414Дата и время проведения Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализацииг.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    19.11.2014 10:3319.11.2014 10:3319.11.2014 10:33Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611414Подведение итогов не позднее Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализацииг.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.201419.11.2014 10:3319.11.2014 10:33Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611414Подведение итогов не позднее Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализацииг.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализации

    Начальная цена

    127 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    оборудование для охранно-пожарной сигнализации, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика или транспортной компании в Екатеринбурге.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: Аванс в размере 100 % от стоимости партии перечисляется Покупателем на расчетный Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета Поставщика, выставленного на основании Спецификации к договору поставки. Срок поставки (выборки) товара: Поставка Товара производится единой партией или партиями в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента оплаты аванса.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.65

    Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сигнал-20 Контроль 20 шлейфов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "С2000М Пульт контроля и управления "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "С2000-2 Контроллер доступа. Версия 2.01. С емкостью памяти кодов ключей - 32768."

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "С2000-СП1 Адресный релейный блок на два реле"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Считыватель бесконтактный настольный Proxy-USB-МА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "С2000-Proxy Н Считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Сигнал-10 Для автономной работы и в составе системы "Орион". 10 шлейфов, контроль цепей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Стабилизатор напряжения РЕСАНТА АСН-3000/1-ЭМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "ИО 102-26 исп. 02 Магнитоконтактный на металл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Клещи обжимные RJ-45 GROSS 17719"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 Кабель огнестойкий, оболочка из ПВХ с низким дымо- и газовыделением "

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "EC-UF004-5E-PE-BK Кабель NETLAN FTP 4 пары, Кат.5e, внешний, PE -40, одножильный, 100МГц, 305м"

    Кол-во: 610

    Лот 2

    Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.11.2014 10:00 GMT +310.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611414Дата и время окончания срока приема заявок Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратурыг.Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.11.2014 09:0013.11.2014 09:0013.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401611414Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратурыг.Екатеринбург

    Дата и время проведения

    13.11.2014 09:0013.11.2014 09:0013.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401611414Дата и время проведения Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратурыг.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611414Подведение итогов не позднее Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратурыг.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.201419.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611414Подведение итогов не позднее Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратурыг.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратуры

    Начальная цена

    263 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    и телевизионная передающая и приемная аппаратура, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика или транспортной компании в ЕкатеринбургеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: Аванс в размере 100 % от стоимости партии перечисляется Покупателем на расчетный Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета Поставщика, выставленного на основании Спецификации к договору поставки. Срок поставки (выборки) товара: Поставка Товара производится единой партией или партиями в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента оплаты аванса.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.65

    Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коннекторы RJ-45"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Коммутатор DES-1008D/L2A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Тестовый монитор Expert-4IP/CMT CCTV тестер Hunter"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Коммутатор DES-1210-08P/A1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "DS-2CD2032 3Мп Full HD 1080P Уличная мини IP-камера день/ночь IP66 , ИК-подсветка до 30м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "DS-2CD2532F- ШЫ 3Мп купольная IP-камера день/ночь IP66 , ИК-подсветка до 10м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "DS-7716NI-SР 16-ти канальный IP видеорегистратор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Жесткий диск для видеорегистратора HDD 2 Tb Western Digital Purple WD20PURX "

    Кол-во: 4

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