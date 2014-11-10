www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401611414
Уникальный номер закупки
193/47-2014
Наименование закупки
Покупка оборудования для охраны и сигнализации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
17.10.2014 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-92-16
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snab47@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кухарев Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
г.Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.11.2014 10:00 GMT +310.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611414Дата и время окончания срока приема заявок Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализацииг.Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.11.2014 09:0013.11.2014 09:0013.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401611414Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализацииг.Екатеринбург
Дата и время проведения
13.11.2014 09:0013.11.2014 09:0013.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401611414Дата и время проведения Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализацииг.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
19.11.2014 10:3319.11.2014 10:3319.11.2014 10:33Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611414Подведение итогов не позднее Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализацииг.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализации
Начальная цена
127 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
оборудование для охранно-пожарной сигнализации, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика или транспортной компании в Екатеринбурге.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 500
Кол-во: 610
Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.11.2014 10:00 GMT +310.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611414Дата и время окончания срока приема заявок Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратурыг.Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.11.2014 09:0013.11.2014 09:0013.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401611414Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратурыг.Екатеринбург
Дата и время проведения
13.11.2014 09:0013.11.2014 09:0013.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401611414Дата и время проведения Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратурыг.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611414Подведение итогов не позднее Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратурыг.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратуры
Начальная цена
263 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
и телевизионная передающая и приемная аппаратура, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика или транспортной компании в ЕкатеринбургеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.