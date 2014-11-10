Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: Аванс в размере 100 % от стоимости партии перечисляется Покупателем на расчетный Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета Поставщика, выставленного на основании Спецификации к договору поставки. Срок поставки (выборки) товара: Поставка Товара производится единой партией или партиями в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента оплаты аванса.