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    Главная / Торги / Закупка кислорода жидкого технического и азота жидкого технического.

    Закупка кислорода жидкого технического и азота жидкого технического.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.11.2014 12:0010.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611722Дата и время окончания срока приема заявок закупка азота жидкого технического г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401611722

    Уникальный номер закупки

    УЗК-14/71 от 17.10.14г.

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кислорода жидкого технического и азота жидкого технического.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.10.2014 13:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    форма заявки

    Проект договора

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 499 912-86-93

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    otdkrt@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Неклюдов Андрей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Вещества химические и продукты химические

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кислорода жидкого технического

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.11.2014 12:00 GMT +310.11.2014 12:0010.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611722Дата и время окончания срока приема заявок закупка кислорода жидкого технического г.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.11.2014 12:0017.11.2014 12:0017.11.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401611722Дата окончания срока рассмотрения заявок закупка кислорода жидкого технического г.Москва

    Дата и время проведения

    20.11.2014 12:0020.11.2014 12:0020.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401611722Дата и время проведения закупка кислорода жидкого технического г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611722Подведение итогов не позднее закупка кислорода жидкого технического г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611722Подведение итогов не позднее закупка кислорода жидкого технического г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кислорода жидкого технического

    Начальная цена

    48 540 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 941 600,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    1 941 600,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекту договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекту договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Закупка азота жидкого технического

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.11.2014 12:00 GMT +310.11.2014 12:0010.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611722Дата и время окончания срока приема заявок закупка азота жидкого технического г.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.11.2014 12:0017.11.2014 12:0017.11.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401611722Дата окончания срока рассмотрения заявок закупка азота жидкого технического г.Москва

    Дата и время проведения

    20.11.2014 12:0020.11.2014 12:0020.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401611722Дата и время проведения закупка азота жидкого технического г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611722Подведение итогов не позднее закупка азота жидкого технического г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611722Подведение итогов не позднее закупка азота жидкого технического г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка азота жидкого технического

    Начальная цена

    13 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    540 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    540 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекту договору
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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