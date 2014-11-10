Закупка кислорода жидкого технического и азота жидкого технического.

Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку люков канализационных (Группа Ж – стройматериалы, ЖК) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2022 году. (№ВК-ТС-014-22)