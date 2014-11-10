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Номер извещения
31401611722
Уникальный номер закупки
УЗК-14/71 от 17.10.14г.
Наименование закупки
Закупка кислорода жидкого технического и азота жидкого технического.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
17.10.2014 13:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-86-93
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
otdkrt@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Неклюдов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г.Москва
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Закупка кислорода жидкого технического
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.11.2014 12:00 GMT +310.11.2014 12:0010.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611722Дата и время окончания срока приема заявок закупка кислорода жидкого технического г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2014 12:0017.11.2014 12:0017.11.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401611722Дата окончания срока рассмотрения заявок закупка кислорода жидкого технического г.Москва
Дата и время проведения
20.11.2014 12:0020.11.2014 12:0020.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401611722Дата и время проведения закупка кислорода жидкого технического г.Москва
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611722Подведение итогов не позднее закупка кислорода жидкого технического г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кислорода жидкого технического
Начальная цена
48 540 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 941 600,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Отсутствуют
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Закупка азота жидкого технического
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.11.2014 12:00 GMT +310.11.2014 12:0010.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611722Дата и время окончания срока приема заявок закупка азота жидкого технического г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2014 12:0017.11.2014 12:0017.11.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401611722Дата окончания срока рассмотрения заявок закупка азота жидкого технического г.Москва
Дата и время проведения
20.11.2014 12:0020.11.2014 12:0020.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401611722Дата и время проведения закупка азота жидкого технического г.Москва
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611722Подведение итогов не позднее закупка азота жидкого технического г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка азота жидкого технического
Начальная цена
13 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
540 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Отсутствуют
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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