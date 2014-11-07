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Номер извещения
31401611333
Уникальный номер закупки
192/47-2014
Наименование закупки
Покупка провода и кабеля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
17.10.2014 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-92-16
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snab47@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кухарев Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка провода и кабеля общепромышленного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.11.2014 10:00 GMT +307.11.2014 10:0007.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611333Дата и время окончания срока приема заявок Покупка провода и кабеля общепромышленногоЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.11.2014 09:0012.11.2014 09:0012.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401611333Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка провода и кабеля общепромышленногоЕкатеринбург
Дата и время проведения
12.11.2014 09:0012.11.2014 09:0012.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401611333Дата и время проведения Покупка провода и кабеля общепромышленногоЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
18.11.2014 09:2518.11.2014 09:2518.11.2014 09:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611333Подведение итогов не позднее Покупка провода и кабеля общепромышленногоЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка провода и кабеля общепромышленного
Начальная цена
1 620 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
провод и кабель общепромышленный, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика по месту нахождения покупателя: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.65.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Покупка провода и кабеля специального
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.11.2014 10:00 GMT +307.11.2014 10:0007.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611333Дата и время окончания срока приема заявок Покупка провода и кабеля специальногоЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.11.2014 09:0012.11.2014 09:0012.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401611333Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка провода и кабеля специальногоЕкатеринбург
Дата и время проведения
12.11.2014 09:0012.11.2014 09:0012.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401611333Дата и время проведения Покупка провода и кабеля специальногоЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
18.11.2014 10:3318.11.2014 10:3318.11.2014 10:33Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611333Подведение итогов не позднее Покупка провода и кабеля специальногоЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка провода и кабеля специального
Начальная цена
185 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
провод и кабель специальный, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика по месту нахождения покупателя: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.65.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
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