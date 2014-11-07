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    Главная / Торги / Покупка провода и кабеля

    Покупка провода и кабеля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.11.2014 10:0007.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611333Дата и время окончания срока приема заявок Покупка провода и кабеля специальногоЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401611333

    Уникальный номер закупки

    192/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка провода и кабеля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.10.2014 12:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 192/47-2014

    Документация к Извещению № 192/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-92-16

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snab47@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кухарев Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка провода и кабеля общепромышленного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.11.2014 10:00 GMT +307.11.2014 10:0007.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611333Дата и время окончания срока приема заявок Покупка провода и кабеля общепромышленногоЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.11.2014 09:0012.11.2014 09:0012.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401611333Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка провода и кабеля общепромышленногоЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    12.11.2014 09:0012.11.2014 09:0012.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401611333Дата и время проведения Покупка провода и кабеля общепромышленногоЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    18.11.2014 09:2518.11.2014 09:2518.11.2014 09:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611333Подведение итогов не позднее Покупка провода и кабеля общепромышленногоЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.11.201418.11.2014 09:2518.11.2014 09:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611333Подведение итогов не позднее Покупка провода и кабеля общепромышленногоЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка провода и кабеля общепромышленного

    Начальная цена

    1 620 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    провод и кабель общепромышленный, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика по месту нахождения покупателя: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: Аванс в размере 100 % от стоимости партии перечисляется Покупателем на расчетный Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета Поставщика, выставленного на основании Спецификации к договору поставки.Срок поставки (выборки) товара: Поставка Товара производится единой партией или партиями в срок не позднее 70 (семидесяти) календарных дней с момента оплаты аванса.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.65.2

    Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "провод и кабель общепромышленный"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Покупка провода и кабеля специального

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.11.2014 10:00 GMT +307.11.2014 10:0007.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611333Дата и время окончания срока приема заявок Покупка провода и кабеля специальногоЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.11.2014 09:0012.11.2014 09:0012.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401611333Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка провода и кабеля специальногоЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    12.11.2014 09:0012.11.2014 09:0012.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401611333Дата и время проведения Покупка провода и кабеля специальногоЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    18.11.2014 10:3318.11.2014 10:3318.11.2014 10:33Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611333Подведение итогов не позднее Покупка провода и кабеля специальногоЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.11.201418.11.2014 10:3318.11.2014 10:33Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611333Подведение итогов не позднее Покупка провода и кабеля специальногоЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка провода и кабеля специального

    Начальная цена

    185 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    провод и кабель специальный, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика по месту нахождения покупателя: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: Аванс в размере 100 % от стоимости партии перечисляется Покупателем на расчетный Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета Поставщика, выставленного на основании Спецификации к договору поставки.Срок поставки (выборки) товара: Поставка Товара производится единой партией или партиями в срок не позднее 70 (семидесяти) календарных дней с момента оплаты аванса
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.65.2

    Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель КМВ 5х0,75"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Кабель КМВ 7х0,75"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Кабель КММ 5х0,35"

    Кол-во: 500

    "Позиция 4"

    "Кабель МКШ 3х0,75"

    Кол-во: 500

    "Позиция 5"

    "Кабель МКЭШ 4х2,5"

    Кол-во: 500

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