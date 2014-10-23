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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов производителя "HeIIing".

    Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов производителя "HeIIing".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2014 14:0023.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410254Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов производителя "HeIIing" (Очиститель Nord-Test U87,аэрозоль 500 мл, Пенетрант Nord-Test U88 HeIIing аэрозоль, Проявитель Nord-Test U89 HeIIing.Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410254

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов производителя "HeIIing".

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Oksana.Khamedzyanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Хамедзянова Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов производителя "HeIIing" (Очиститель Nord-Test U87,аэрозоль 500 мл, Пенетрант Nord-Test U88 HeIIing аэрозоль, Проявитель Nord-Test U89 HeIIing.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2014 14:00 GMT +323.10.2014 14:0023.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410254Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов производителя "HeIIing" (Очиститель Nord-Test U87,аэрозоль 500 мл, Пенетрант Nord-Test U88 HeIIing аэрозоль, Проявитель Nord-Test U89 HeIIing.Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    23.10.2014 14:0023.10.2014 14:0023.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410254Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов производителя "HeIIing" (Очиститель Nord-Test U87,аэрозоль 500 мл, Пенетрант Nord-Test U88 HeIIing аэрозоль, Проявитель Nord-Test U89 HeIIing.Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.11.201417.11.2014 14:0017.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410254Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов производителя "HeIIing" (Очиститель Nord-Test U87,аэрозоль 500 мл, Пенетрант Nord-Test U88 HeIIing аэрозоль, Проявитель Nord-Test U89 HeIIing.Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов производителя "HeIIing" (Очиститель Nord-Test U87,аэрозоль 500 мл, Пенетрант Nord-Test U88 HeIIing аэрозоль, Проявитель Nord-Test U89 HeIIing.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Запрос ценовых котировок на поставку расходных материалов производителя "HeIIing"

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 60 дней после поставки, доставка на условиях DDP
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очиститель Nord-Test U87 HeIIing аэрозоль 500 мл"

    Кол-во: 660

    "Позиция 2"

    "Пенетрант Nord-Test U88 HeIIing аэрозоль"

    Кол-во: 48

    "Позиция 3"

    "Проявитель Nord-Test U89 HeIIing"

    Кол-во: 1848

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