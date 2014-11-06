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Номер извещения
31401610752
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности зданий.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
17.10.2014 10:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
lana3518@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукьянкина Светлана Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности зданий.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.11.2014 11:00 GMT +306.11.2014 11:0006.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401610752Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности зданий. Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.11.2014 11:00GMT +306.11.2014 11:0006.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401610752Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности зданий. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.11.201411.11.2014 14:0011.11.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401610752Дата окончания срока рассмотрения заявок выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности зданий. Москва
Подведение итогов не позднее
18.11.2014 14:0018.11.2014 14:0018.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401610752Подведение итогов не позднее выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности зданий. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности зданий.
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
одна условная единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Отсутствуют
74
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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