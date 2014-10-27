ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку карбида кремния

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

График поставки товара по лотамноябрь 2014 - январь 2015 (по заявке)Условия поставки товара по лотам, формирование цены и осуществление платежейВсе расходы по дроблению, упаковке, доставке включены в стоимость товара.Оплата за фактически поставленный товар в течение 45 календарных дней.