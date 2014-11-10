www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП410255
Уникальный номер закупки
193/47-2014
Наименование закупки
Покупка оборудования для охраны и сигнализации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
16.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-92-16
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snab47@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кухарев Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.11.2014 09:00 GMT +310.11.2014 09:0010.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410255Дата и время окончания срока приема заявок Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализации
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.11.2014 08:0013.11.2014 08:0013.11.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410255Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализации
Дата и время проведения
13.11.2014 08:0013.11.2014 08:0013.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410255Дата и время проведения Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализации
Подведение итогов не позднее
13.11.2014 11:0013.11.2014 11:0013.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410255Подведение итогов не позднее Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализации
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка оборудования для охранно-пожарной сигнализации
Начальная цена
127 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
оборудование для охранно-пожарной сигнализации, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика или транспортной компании в Екатеринбурге.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 500
Кол-во: 610
Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.11.2014 09:00 GMT +310.11.2014 09:0010.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410255Дата и время окончания срока приема заявок Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.11.2014 08:0013.11.2014 08:0013.11.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410255Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратуры
Дата и время проведения
13.11.2014 08:0013.11.2014 08:0013.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410255Дата и время проведения Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратуры
Подведение итогов не позднее
13.11.2014 11:0013.11.2014 11:0013.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410255Подведение итогов не позднее Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка радио и телевизионной передающей и приемной аппаратуры
Начальная цена
263 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
и телевизионная передающая и приемная аппаратура, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика или транспортной компании в ЕкатеринбургеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 300
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.