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    Главная / Торги / поставка оборудования

    поставка оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2014 18:0020.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410250Дата и время окончания срока приема заявок поставка оборудованияАстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410250

    Уникальный номер закупки

    6

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное научное учреждение Астраханской области Институт развития образовательных технологий
    Все закупки и тендеры АУ «Институт технологий»

    Юридический адрес

    414018, Астраханская область, , Астрахань, Первый литейный, 12 А

    Почтовый адрес

    414018, Астраханская область, , Астрахань, ул. Первый литейный , 12 А

    Контактный телефон

    +7 967 333-37-77

    Факс

    Адрес электронной почты

    astrakhan@me.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Резаков Максим Равильевич

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская Область

    Закупки и тендеры Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2014 18:00 GMT +320.10.2014 18:0020.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410250Дата и время окончания срока приема заявок поставка оборудованияАстрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    22.10.2014 19:0022.10.2014 19:0022.10.2014 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410250Дата и время вскрытия заявок поставка оборудованияАстрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201422.10.2014 19:0022.10.2014 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410250Подведение итогов не позднее поставка оборудованияАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования

    Начальная цена

    4 686 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик обязуется произвести оплату поставляемого по факту поставки, в том числе по отдельным позициям спецификации к настоящему договору, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента поставки. Заказчик может рассмотреть возможность 100% предоплаты, при условии досрочного поступления денежных средств.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ «Институт технологий»
    Все закупки и тендеры АУ «Институт технологий»

    Адрес местонахождения

    414018, Астраханская область, , Астрахань, Первый литейный, 12 А

    414018, Астраханская область, , Астрахань, ул. Первый литейный , 12 А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30

    ПРОИЗВОДСТВО ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

    Документация лота

    извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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