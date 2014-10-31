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    Главная / Торги / Выполнение работ по модернизации и переоборудованию

    Выполнение работ по модернизации и переоборудованию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401609392Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по модернизации и переоборудованиюг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.НПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401609392

    Уникальный номер закупки

    142-ЭЗК2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по модернизации и переоборудованию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.10.2014 18:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение 1 к Техническому заданию

    №142-ЭЗК2014 (изменение сроков)

    Приложение 2 к Техническому заданию

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бадаев Равиль Шамилевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по модернизации и переоборудованию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.10.2014 13:00 GMT +331.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401609392Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по модернизации и переоборудованиюг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Дата и время вскрытия заявок

    31.10.2014 13:0031.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401609392Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по модернизации и переоборудованиюг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.11.201405.11.2014 13:0005.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401609392Подведение итогов не позднее Выполнение работ по модернизации и переоборудованиюг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по модернизации и переоборудованию

    Начальная цена

    1 381 706,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    138 170,66 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    138 170,66

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием настоящей документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, 2-й Вязовский пр., 4а, стр.4, этаж 6. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за выполненные работы производится ежемесячно на основании форм КС-3 и КС-2, подписанных Заказчиком, в течение 20 календарных дней с даты предоставления счета-фактуры и счета Заказчику. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по модернизации и переоборудованию"

    Кол-во: 1541

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