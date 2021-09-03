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Номер извещения
0119200000121010856
Уникальный номер закупки
0119200000121010856
Наименование закупки
№ ЭА 11501/21 "Выполнение работ по реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории поселка Березовка Березовского района Красноярского края в рамках национального проекта "Развитие транспортной системы" 0119200000121010856
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
25.08.2021 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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№ ЭА 11501/21 "Выполнение работ по реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории поселка Березовка Березовского района Красноярского края в рамках национального проекта "Развитие транспортной системы"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121010856Подведение итогов не позднее № ЭА 11501/21 "Выполнение работ по реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории поселка Березовка Березовского района Красноярского края в рамках национального проекта "Развитие транспортной системы"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ ЭА 11501/21 "Выполнение работ по реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории поселка Березовка Березовского района Красноярского края в рамках национального проекта "Развитие транспортной системы"
Начальная цена
303 030,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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