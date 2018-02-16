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Номер извещения
ГП802421
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Непищевые материалы для ресторана
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.02.2018 11:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, ДОМ 1А,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, ДОМ 1А
Контактный телефон
+7 843 279-31-15
Факс
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Адрес электронной почты
M.Andreeva@kzn.korston.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреева Мария Александровна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка непищевых материалов и товаров для ресторана
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.02.2018 16:00 GMT +316.02.2018 16:0016.02.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП802421Дата и время окончания срока приема заявок Поставка непищевых материалов и товаров для ресторанаКазань
Дата и время вскрытия заявок
16.02.2018 16:0016.02.2018 16:0016.02.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП802421Дата и время вскрытия заявок Поставка непищевых материалов и товаров для ресторанаКазань
Подведение итогов не позднее
19.02.2018 16:0019.02.2018 16:0019.02.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП802421Подведение итогов не позднее Поставка непищевых материалов и товаров для ресторанаКазань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка непищевых материалов и товаров для ресторана
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка всего объёма в соответствии с прилагаемым списком.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КОРСТОН - КАЗАНЬ
Все закупки и тендеры КОРСТОН - КАЗАНЬ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, ДОМ 1А,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, ДОМ 1А
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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