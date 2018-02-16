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    Главная / Торги / Непищевые материалы для ресторана

    Непищевые материалы для ресторана

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.02.2018 16:0016.02.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП802421Дата и время окончания срока приема заявок Поставка непищевых материалов и товаров для ресторанаКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП802421

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Непищевые материалы для ресторана

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.02.2018 11:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОРСТОН - КАЗАНЬ
    Все закупки и тендеры КОРСТОН - КАЗАНЬ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, ДОМ 1А,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, ДОМ 1А

    Контактный телефон

    +7 843 279-31-15

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    M.Andreeva@kzn.korston.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка непищевых материалов и товаров для ресторана

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.02.2018 16:00 GMT +316.02.2018 16:0016.02.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП802421Дата и время окончания срока приема заявок Поставка непищевых материалов и товаров для ресторанаКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    16.02.2018 16:0016.02.2018 16:0016.02.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП802421Дата и время вскрытия заявок Поставка непищевых материалов и товаров для ресторанаКазань

    Подведение итогов не позднее

    19.02.2018 16:0019.02.2018 16:0019.02.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП802421Подведение итогов не позднее Поставка непищевых материалов и товаров для ресторанаКазань

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    19.02.201819.02.2018 16:0019.02.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП802421Подведение итогов не позднее Поставка непищевых материалов и товаров для ресторанаКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка непищевых материалов и товаров для ресторана

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка всего объёма в соответствии с прилагаемым списком.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 14 дней после поставки товара на склад Покупателя и подписания соответствующей накладной

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КОРСТОН - КАЗАНЬ
    Все закупки и тендеры КОРСТОН - КАЗАНЬ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, ДОМ 1А,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, ДОМ 1А

    Классификатор ОКПД2

    56

    Услуги общественного питания

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакет гигиенический 30 шт/упак полиэтилен белый. PAPSTAR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Полотно нетканное ЧХБК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Бак пищевой на колесах 240 л Д*Ш*В 730*580*1050мм пластиковый BORA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Бак пищевой 65 л H63*D49 см д/пищевых продуктов ПХТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Марля отр. ш.200 1с 36г/м2 бел."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Вафельное полотно отб. ш.0,45м, пл.145 гр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Жидкое крем-мыло Milana жемчужное 5 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Средство чистящее Санокс-гель от ржавячины 750 мл "АИСТ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Отбеливатель жидкий Белизна 1 л (Джержинск)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Моющий порошок "Мистер Пропер" с отбеливателем 400гр."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Чист. порошок "Пемолюкс" 400гр."

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Губка бытовая с чистящим слоем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Салфетка губчатая целлюлозная ДхШ 180*150 мм 3шт/уп ТехТор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Перчартки хь/ с ПВХ с 5 нит"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Перчатки х/б белые ОФИЦИАНТ 12шт/упак Papstar"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Перчатки смотровые, латексные "L", "M" , "S" для пищевых"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Перчатки смотровые, виниловые "L", "M" , "S" для пищевых"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Перчатки хозяйственные "Dermagrip""

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Колпак поварской Н230мм 10шт/упак одноразовый Прованс СУ-Шефский бумага крепированная белый Papstar"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Колпак поварской Н230мм 25шт/упак одноразовый ЕВРОПА Шефский бумага крепированная белый Papstar"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Шапочка Шарлота 100ш/уп Спандбонд белая 1/10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Фартук п/э одноразовый 80*124, "HANS" плотный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "мешки д/мусора 240 л ДимПак, М/пол 10шт/уп Черные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "мешки д/мусора 120 л ПВД 40кг, М/пол 10шт/уп Черные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "пакет д/мусора 60 л Кенго руллон/20шт черн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "пакет д/мусора 30л Кенго рулон/30шт черные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Пакет-майка 420*750мм 15мкм ПНД Белый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Пакет-майка 300*600мм 15мкм ПНД Белый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Крышка банки д/супа 0,36/05л прозр. (Покровский полимер ТД)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Банка д/супа 0,36л прозр (Покровский полимер ТД)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Креманка бумаж. д/морож. 250 мл белая 93мм (стакан одноразовый)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "УПАКОВКА Т-265к (ПР-Т 265 Н)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "УПАКОВКА Т-265Д (ПР-Т 265 Д)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "КОНТЕЙНЕР Т-313Дно"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "КОНТЕЙНЕР Т-313Крышка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "КОНТЕЙНЕР ИП-9/1 (АВ) 130*130*60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Капсула бумажная (тарталетка) ТЮЛЬПАН Н95, D50мм коричневая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Упаковка ПР-К 7 (УК 35)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Фольга пищевая 45 см x 100 м 9 мкм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Пленка пищевая PVC 45х1500 9 мкм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Ложка чайная уп/100 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Крышка д/стакана хухтамаки 300 мл бол"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Крышка д/стакана хухтамаки мал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Стакан бумажн л/кофе 0,3 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Стакан бумажн л/кофе 0,25 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Стакан 200 мл (прозр) У/Юн 100шт/уп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Соломка прозр. Н210 D5mm с изгибом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Соломка прозрачная Н12,5 -14 D5mm без изгиба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Салфетки 24*24 см. 1-сл. белые"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Стеки бамбуковые д/шашлыка 20см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Зубочистки в бумажной индив/уп. Без ментола Н65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Палочки для суши Н230 100 шт/упак бамбук в индив.упаковке (пара у упак)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Пика для канапе декоративная "КАРТА" Н8,5см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Пика декоративная Узелок Н100 мм 100шт/уп для канапе Бамбуковая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Бумага для выпечки ш 380мм 100м/рул коричневая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Бумага для выпечки ДхШ 600х400 мм 500 лист/уп коричневая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Модуль сменный фильтрующий В510-02 для Трио, Осмо, Соло, Дуэт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Модуль сменный фильтрующий В510-03 для Трио, Осмо, Дуэт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Азот жидкий 35 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Топливо для мармитов 6 часов горения в жестяной банке"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Губка метал(спираль) на блист 12шт/уп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Азот жидкий 30 л"

    Кол-во: 1

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