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    Главная / Торги / Оказание услуг по поверке газоанализатора ГАНК-4 (Р)

    Оказание услуг по поверке газоанализатора ГАНК-4 (Р)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.11.2014 10:0007.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401608409Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поверке газоанализатора ГАНК-4 (Р)ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401608409

    Уникальный номер закупки

    530-250-2014А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по поверке газоанализатора ГАНК-4 (Р)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.10.2014 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Проект договора

    Перечень контролируемых СИ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupkistrela@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по поверке газоанализатора ГАНК-4 (Р)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.11.2014 10:00 GMT +307.11.2014 10:0007.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401608409Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поверке газоанализатора ГАНК-4 (Р)Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.11.2014 23:5912.11.2014 23:5912.11.2014 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401608409Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по поверке газоанализатора ГАНК-4 (Р)Тула

    Дата и время проведения

    13.11.2014 10:0013.11.2014 10:0013.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401608409Дата и время проведения Оказание услуг по поверке газоанализатора ГАНК-4 (Р)Тула

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401608409Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поверке газоанализатора ГАНК-4 (Р)Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401608409Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поверке газоанализатора ГАНК-4 (Р)Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по поверке газоанализатора ГАНК-4 (Р)

    Начальная цена

    60 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с перечнем СИ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20.42

    Деятельность в области метрологии

    Документация лота

    Извещение

    29.09.2016

    Документация

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Перечень контролируемых СИ

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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