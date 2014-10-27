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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401608115
Уникальный номер закупки
5509
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту кровли вдоль главного фасада 3-я секция корпус 65 и перехода между корпусами 64 и 65
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.10.2014 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кашликов Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту кровли вдоль главного фасада 3-я секция корпус 65 и перехода между корпусами 64 и 65
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 10:00 GMT +327.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401608115Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кровли вдоль главного фасада 3-я секция корпус 65 и перехода между корпусами 64 и 65Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 10:0127.10.2014 10:0127.10.2014 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401608115Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту кровли вдоль главного фасада 3-я секция корпус 65 и перехода между корпусами 64 и 65Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту кровли вдоль главного фасада 3-я секция корпус 65 и перехода между корпусами 64 и 65
Начальная цена
542 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
27 100,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МОсква, ул. Верейская, д.41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
45.5
Документация лота
Кол-во: 1
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