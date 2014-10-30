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Номер извещения
31401608502
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Поставка расходомера-счетчика ультразвукового переносного для нужд ЗАО "Оренбургнефтеотдача"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.10.2014 16:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Почтовый адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Контактный телефон
+7 35352 6-42-74
Факс
+7 35352 6-42-74
Адрес электронной почты
Report56@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тавлуй Игорь Владимирович
Место рассмотрения предложений
Бугуруслан
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходомера-счетчика ультразвукового переносного для нужд ЗАО "Оренбургнефтеотдача"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2014 10:00 GMT +330.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401608502Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходомера-счетчика ультразвукового переносного для нужд ЗАО "Оренбургнефтеотдача"Бугуруслан
Дата и время вскрытия заявок
30.10.2014 10:0030.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401608502Дата и время вскрытия заявок Поставка расходомера-счетчика ультразвукового переносного для нужд ЗАО "Оренбургнефтеотдача"Бугуруслан
Подведение итогов не позднее
30.10.2014 13:0030.10.2014 13:0030.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401608502Подведение итогов не позднее Поставка расходомера-счетчика ультразвукового переносного для нужд ЗАО "Оренбургнефтеотдача"Бугуруслан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходомера-счетчика ультразвукового переносного для нужд ЗАО "Оренбургнефтеотдача"
Начальная цена
147 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СамовывозРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Оренбургнефтеотдача»
Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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