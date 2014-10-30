Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка расходомера-счетчика ультразвукового переносного для нужд ЗАО "Оренбургнефтеотдача"

    Поставка расходомера-счетчика ультразвукового переносного для нужд ЗАО "Оренбургнефтеотдача"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401608502Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходомера-счетчика ультразвукового переносного для нужд ЗАО "Оренбургнефтеотдача"БугурусланПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401608502

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходомера-счетчика ультразвукового переносного для нужд ЗАО "Оренбургнефтеотдача"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.10.2014 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Титульный лист документации

    Заявка

    Документация

    Проект договора

    Тех.задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Оренбургнефтеотдача»
    Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»

    Юридический адрес

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Почтовый адрес

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Контактный телефон

    +7 35352 6-42-74

    Факс

    +7 35352 6-42-74

    Адрес электронной почты

    Report56@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тавлуй Игорь Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Бугуруслан

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходомера-счетчика ультразвукового переносного для нужд ЗАО "Оренбургнефтеотдача"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.10.2014 10:00 GMT +330.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401608502Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходомера-счетчика ультразвукового переносного для нужд ЗАО "Оренбургнефтеотдача"Бугуруслан

    Дата и время вскрытия заявок

    30.10.2014 10:0030.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401608502Дата и время вскрытия заявок Поставка расходомера-счетчика ультразвукового переносного для нужд ЗАО "Оренбургнефтеотдача"Бугуруслан

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2014 13:0030.10.2014 13:0030.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401608502Подведение итогов не позднее Поставка расходомера-счетчика ультразвукового переносного для нужд ЗАО "Оренбургнефтеотдача"Бугуруслан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201430.10.2014 13:0030.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401608502Подведение итогов не позднее Поставка расходомера-счетчика ультразвукового переносного для нужд ЗАО "Оренбургнефтеотдача"Бугуруслан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходомера-счетчика ультразвукового переносного для нужд ЗАО "Оренбургнефтеотдача"

    Начальная цена

    147 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СамовывозРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации. Самовывоз
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Оренбургнефтеотдача»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Оренбургнефтеотдача»
    Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»

    Адрес местонахождения

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Расходомер-счетчик ультразвукового переносного"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    РТИТС
    Запрос (ценовых) котировок № ГП201420
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    584618
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Трансойл
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225855
    Многолотовый открытый запроа (ценовых) котировок на право заключения договора на поставку моторного масла М14Г2ЦС ЛУКОЙЛ для нужд ООО «Трансойл» в г. Крымск и в г. Тихорецк.
    Многолотовый открытый запроа (ценовых) котировок на право заключения договора на поставку...
    592580
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запрос предложений № ГП237024
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений ПАО «Коршуновский ГОК» в 2022 г.
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и...
    593139
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО Тамбовские коммунальные системы
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211078047
    Клапаны обратные
    Клапаны обратные
    593142
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    233 438
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП148170
    Выполнение работ по ремонту секций фундамента холодильника стана 250 Цеха Прокатного ПАО «Ижсталь»
    Выполнение работ по ремонту секций фундамента холодильника стана 250 Цеха Прокатного ПАО...
    580782
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Запрос предложений № ГП201988
    Выполнение работ по разработке и внесению изменений в рабочую документацию по объекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница»
    Выполнение работ по разработке и внесению изменений в рабочую документацию по объекту...
    586337
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО Тамбовские коммунальные системы
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211078051
    Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части
    Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части
    593161
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 003 840
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211078052
    КО №16587/КО - Сервисное обслуживание КВОУ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (222P101102)
    КО №16587/КО - Сервисное обслуживание КВОУ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС...
    593176
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    62 686 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить