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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401608131
Уникальный номер закупки
5508
Наименование закупки
Выполнение работ по оборудованию обогрева водосточной системы корпуса 64А
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.10.2014 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кашликов Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по оборудованию обогрева водосточной системы корпуса 64А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 10:00 GMT +327.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401608131Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по оборудованию обогрева водосточной системы корпуса 64АМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 10:0527.10.2014 10:0527.10.2014 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401608131Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по оборудованию обогрева водосточной системы корпуса 64АМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по оборудованию обогрева водосточной системы корпуса 64А
Начальная цена
1 103 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
55 160,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Верейская, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
45.5
Документация лота
Кол-во: 1
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