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    Главная / Торги / Выполнение работ по оборудованию обогрева водосточной системы корпуса 64А

    Выполнение работ по оборудованию обогрева водосточной системы корпуса 64А

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401608131Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по оборудованию обогрева водосточной системы корпуса 64АМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401608131

    Уникальный номер закупки

    5508

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по оборудованию обогрева водосточной системы корпуса 64А

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.10.2014 15:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-38

    Факс

    +7 495 276-29-38

    Адрес электронной почты

    zakupki@almaz-antey.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кашликов Андрей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по оборудованию обогрева водосточной системы корпуса 64А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2014 10:00 GMT +327.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401608131Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по оборудованию обогрева водосточной системы корпуса 64АМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    27.10.2014 10:0527.10.2014 10:0527.10.2014 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401608131Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по оборудованию обогрева водосточной системы корпуса 64АМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201430.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401608131Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оборудованию обогрева водосточной системы корпуса 64АМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по оборудованию обогрева водосточной системы корпуса 64А

    Начальная цена

    1 103 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    55 160,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    55 160,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Верейская, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.5

    Аренда строительных машин и оборудования с оператором

    Документация лота

    Извещение

    27.12.2016

    Проект договора

    27.12.2016

    Документация

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по оборудованию обогрева водосточной системы корпуса 64А"

    Кол-во: 1

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