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    Главная / Торги / О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на ремонт общеобменной, местной вентиляции и магистрали сжатого воздуха высокого давления на участках производственного корпуса ОАО «ОКБ «Новатор»

    О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на ремонт общеобменной, местной вентиляции и магистрали сжатого воздуха высокого давления на участках производственного корпуса ОАО «ОКБ «Новатор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.10.2014 21:5927.10.2014 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401607951Дата и время окончания срока приема заявок - Монтаж вытяжной вентиляции участка промывки цеха (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-001-ОВиК и 28СТ.588-СП и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от окрасочной камеры (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-002-ОВиК и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от вытяжного шкафа цеха (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-003-ОВиК и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от курительного помещения цеха. (в соответствии с ведомость объёмов работ и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж трубопроводов высокого давления 350 атм. в цехе (в соответствии с проектом Н-01.2014-28-ВС и Техническим заданием Приложение №1) ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401607951

    Уникальный номер закупки

    253/25-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на ремонт общеобменной, местной вентиляции и магистрали сжатого воздуха высокого давления на участках производственного корпуса ОАО «ОКБ «Новатор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.10.2014 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация к ИЗВЕЩЕНИЮ №253/25-2014 о проведении запроса цен

    Приложения №1 к техническому заданию (проекты)

    ИЗВЕЩЕНИЕ №253/25-2014 по Запросу котировок цен

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-83-36

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    zhukovan@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионов Владимир Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    - Монтаж вытяжной вентиляции участка промывки цеха (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-001-ОВиК и 28СТ.588-СП и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от окрасочной камеры (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-002-ОВиК и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от вытяжного шкафа цеха (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-003-ОВиК и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от курительного помещения цеха. (в соответствии с ведомость объёмов работ и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж трубопроводов высокого давления 350 атм. в цехе (в соответствии с проектом Н-01.2014-28-ВС и Техническим заданием Приложение №1)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2014 21:59 GMT +327.10.2014 21:5927.10.2014 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401607951Дата и время окончания срока приема заявок - Монтаж вытяжной вентиляции участка промывки цеха (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-001-ОВиК и 28СТ.588-СП и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от окрасочной камеры (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-002-ОВиК и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от вытяжного шкафа цеха (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-003-ОВиК и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от курительного помещения цеха. (в соответствии с ведомость объёмов работ и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж трубопроводов высокого давления 350 атм. в цехе (в соответствии с проектом Н-01.2014-28-ВС и Техническим заданием Приложение №1) Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.10.2014 21:5927.10.2014 21:5927.10.2014 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401607951Дата и время вскрытия заявок - Монтаж вытяжной вентиляции участка промывки цеха (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-001-ОВиК и 28СТ.588-СП и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от окрасочной камеры (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-002-ОВиК и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от вытяжного шкафа цеха (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-003-ОВиК и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от курительного помещения цеха. (в соответствии с ведомость объёмов работ и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж трубопроводов высокого давления 350 атм. в цехе (в соответствии с проектом Н-01.2014-28-ВС и Техническим заданием Приложение №1) Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 19:5931.10.2014 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401607951Подведение итогов не позднее - Монтаж вытяжной вентиляции участка промывки цеха (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-001-ОВиК и 28СТ.588-СП и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от окрасочной камеры (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-002-ОВиК и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от вытяжного шкафа цеха (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-003-ОВиК и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от курительного помещения цеха. (в соответствии с ведомость объёмов работ и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж трубопроводов высокого давления 350 атм. в цехе (в соответствии с проектом Н-01.2014-28-ВС и Техническим заданием Приложение №1) Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    - Монтаж вытяжной вентиляции участка промывки цеха (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-001-ОВиК и 28СТ.588-СП и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от окрасочной камеры (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-002-ОВиК и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от вытяжного шкафа цеха (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-003-ОВиК и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от курительного помещения цеха. (в соответствии с ведомость объёмов работ и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж трубопроводов высокого давления 350 атм. в цехе (в соответствии с проектом Н-01.2014-28-ВС и Техническим заданием Приложение №1)

    Начальная цена

    2 305 575,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 253/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 253/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансирование не предусматривается. Оплата выполненных работ производится в течение десяти рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2. Приступить к выполнению работ не позднее трех рабочих дней со дня подписания договора. Работы выполнить в течении двадцати календарных дней со дня начала работ. Все работы выполняются во вторую, третью смены и в выходные дни.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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