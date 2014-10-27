Лот 1

- Монтаж вытяжной вентиляции участка промывки цеха (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-001-ОВиК и 28СТ.588-СП и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от окрасочной камеры (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-002-ОВиК и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от вытяжного шкафа цеха (в соответствии с проектом 2014-AEP-NVR-003-ОВиК и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж вентиляции от курительного помещения цеха. (в соответствии с ведомость объёмов работ и Техническим заданием Приложение №1) - Монтаж трубопроводов высокого давления 350 атм. в цехе (в соответствии с проектом Н-01.2014-28-ВС и Техническим заданием Приложение №1)