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    Главная / Торги / Закупка метизной продукции

    Закупка метизной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2014 12:0020.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410242Дата и время окончания срока приема заявок метизная продукцияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410242

    Уникальный номер закупки

    178

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка метизной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Метизная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2014 12:00 GMT +320.10.2014 12:0020.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410242Дата и время окончания срока приема заявок метизная продукцияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    20.10.2014 12:0020.10.2014 12:0020.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410242Дата и время вскрытия заявок метизная продукцияМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2014 16:3021.10.2014 16:3021.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410242Подведение итогов не позднее метизная продукцияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201421.10.2014 16:3021.10.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410242Подведение итогов не позднее метизная продукцияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метизная продукция

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Компания представляет сертификаты качества на поставляемую продукцию. Срок изготовления продукции - не ранее 2013года. Поставка продукции в октябре 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт М16х120(резьба-110)"

    Кол-во: 160

    "Позиция 2"

    "Болт М16х160(резьба-150)"

    Кол-во: 280

    "Позиция 3"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Шайба М16"

    Кол-во: 180

    "Позиция 5"

    "Анкер клиновой МКТ серия:BZ 8-10/75 НСR"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 6"

    "Анкер крепежный д/неразр.бетона W-FA/S-A2K-45/51-М10х120"

    Кол-во: 150

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