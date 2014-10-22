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Номер извещения
ГП410241
Уникальный номер закупки
15
Наименование закупки
Оказание услуг по производственному консалтигу "Разработка конструкторской документации быстоизнашиваемых частей защиты ковшей оригинальной конструкции для карьерных экскаваторов"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 197-15-05
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
vladimir.chumakov1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Чумаков Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка конструкторской документации быстоизнашиваемых частей защиты ковшей оригинальной конструкции для карьерных экскаваторов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.10.2014 00:00 GMT +322.10.2014 00:0022.10.2014 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410241Дата и время окончания срока приема заявок Разработка конструкторской документации быстоизнашиваемых частей защиты ковшей оригинальной конструкции для карьерных экскаваторовКолпино
Дата и время вскрытия заявок
22.10.2014 08:3022.10.2014 08:3022.10.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410241Дата и время вскрытия заявок Разработка конструкторской документации быстоизнашиваемых частей защиты ковшей оригинальной конструкции для карьерных экскаваторовКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка конструкторской документации быстоизнашиваемых частей защиты ковшей оригинальной конструкции для карьерных экскаваторов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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