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Номер извещения
31401607009
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Заключения Договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
16.10.2014 12:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30
Почтовый адрес
125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1
Контактный телефон
+7 926 207-92-42
Факс
+7 495 640-51-37
Адрес электронной почты
fact25@aviaremont.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галканова Инна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.11.2014 12:00 GMT +317.11.2014 12:0017.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401607009Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт». Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.11.2014 12:00GMT +317.11.2014 12:0017.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401607009Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт». Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.11.201419.11.2014 20:0019.11.2014 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401607009Дата окончания срока рассмотрения заявок оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт». Москва
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 19:0021.11.2014 19:0021.11.2014 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401607009Подведение итогов не позднее оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт». Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт».
Начальная цена
2 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
страхование 69 человек
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Авиаремонт
Все закупки и тендеры АО Авиаремонт
Адрес местонахождения
140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30
125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1
Отсутствуют
85.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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