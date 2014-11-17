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    Главная / Торги / Заключения Договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт»

    Заключения Договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.11.2014 12:0017.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401607009Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт». МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401607009

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Заключения Договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.10.2014 12:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Техзадание_ДМС

    Изменения в извещении

    документация

    Проект Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Авиаремонт
    Все закупки и тендеры АО Авиаремонт

    Юридический адрес

    140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30

    Почтовый адрес

    125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1

    Контактный телефон

    +7 926 207-92-42

    Факс

    +7 495 640-51-37

    Адрес электронной почты

    fact25@aviaremont.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галканова Инна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги в области здравоохранения

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.11.2014 12:00 GMT +317.11.2014 12:0017.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401607009Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт». Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    17.11.2014 12:00GMT +317.11.2014 12:0017.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401607009Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт». Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.11.201419.11.2014 20:0019.11.2014 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401607009Дата окончания срока рассмотрения заявок оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт». Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.11.2014 19:0021.11.2014 19:0021.11.2014 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401607009Подведение итогов не позднее оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт». Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.11.201421.11.2014 19:0021.11.2014 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401607009Подведение итогов не позднее оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт». Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ОАО «Авиаремонт».

    Начальная цена

    2 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    страхование 69 человек

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Москва и Московская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Авиаремонт
    Все закупки и тендеры АО Авиаремонт

    Адрес местонахождения

    140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30

    125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    85.1

    Деятельность в области здравоохранения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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