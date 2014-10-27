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    Главная / Торги / Выполнение работ по технологическому присоединению электрической мощности (1014-314)

    Выполнение работ по технологическому присоединению электрической мощности (1014-314)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401606946Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по технологическому присоединению электрической мощности Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401606946

    Уникальный номер закупки

    1014-314

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по технологическому присоединению электрической мощности (1014-314)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.10.2014 12:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-98-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    cherka@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по технологическому присоединению электрической мощности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2014 09:00 GMT +327.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401606946Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по технологическому присоединению электрической мощности Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    27.10.2014 09:0027.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401606946Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по технологическому присоединению электрической мощности Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    10.11.2014 09:0010.11.2014 09:0010.11.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401606946Подведение итогов не позднее Выполнение работ по технологическому присоединению электрической мощности Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.11.201410.11.2014 09:0010.11.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401606946Подведение итогов не позднее Выполнение работ по технологическому присоединению электрической мощности Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по технологическому присоединению электрической мощности

    Начальная цена

    9 513 594,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 УСЛ ЕД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик оплачивает авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости договора в течении 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания договора.Оплата выполненных работ по Договору (окончательный расчет), производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами актов по форме КС-2 и КС-3, при условии предоставления от Исполнителя счета, счет-фактуры, исполнительной документации в полном объеме согласно СНиП. Срок выполнения работ не более 120 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    Закупочная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "технологическое присоединение электрической мощности "

    Кол-во: 1

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