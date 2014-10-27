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Номер извещения
31401606946
Уникальный номер закупки
1014-314
Наименование закупки
Выполнение работ по технологическому присоединению электрической мощности (1014-314)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.10.2014 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 673-98-95
Факс
Адрес электронной почты
cherka@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернявский Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по технологическому присоединению электрической мощности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 09:00 GMT +327.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401606946Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по технологическому присоединению электрической мощности Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 09:0027.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401606946Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по технологическому присоединению электрической мощности Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Подведение итогов не позднее
10.11.2014 09:0010.11.2014 09:0010.11.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401606946Подведение итогов не позднее Выполнение работ по технологическому присоединению электрической мощности Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по технологическому присоединению электрической мощности
Начальная цена
9 513 594,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 УСЛ ЕД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Отсутствуют
45.31
Документация лота
Кол-во: 1
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