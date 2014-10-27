Выполнение работ по технологическому присоединению электрической мощности (1014-314)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик оплачивает авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости договора в течении 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания договора.Оплата выполненных работ по Договору (окончательный расчет), производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами актов по форме КС-2 и КС-3, при условии предоставления от Исполнителя счета, счет-фактуры, исполнительной документации в полном объеме согласно СНиП. Срок выполнения работ не более 120 дней