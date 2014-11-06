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    Главная / Торги / Покупка средств индивидуальной защиты рук

    Покупка средств индивидуальной защиты рук

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.11.2014 10:0006.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401606697Дата и время окончания срока приема заявок Покупка средств индивидуальной защиты рукЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401606697

    Уникальный номер закупки

    190/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка средств индивидуальной защиты рук

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.10.2014 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 190/47-2014

    Документация к Извещению № 190/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-10-19

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малова Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка средств индивидуальной защиты рук

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.11.2014 10:00 GMT +306.11.2014 10:0006.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401606697Дата и время окончания срока приема заявок Покупка средств индивидуальной защиты рукЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.11.2014 09:0011.11.2014 09:0011.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401606697Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка средств индивидуальной защиты рукЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    11.11.2014 09:0011.11.2014 09:0011.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401606697Дата и время проведения Покупка средств индивидуальной защиты рукЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    17.11.2014 09:3617.11.2014 09:3617.11.2014 09:36Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401606697Подведение итогов не позднее Покупка средств индивидуальной защиты рукЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.11.201417.11.2014 09:3617.11.2014 09:36Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401606697Подведение итогов не позднее Покупка средств индивидуальной защиты рукЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка средств индивидуальной защиты рук

    Начальная цена

    289 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, характеристики и количество товара: средства индивидуальной защиты рук в количестве, ассортименте и с характеристиками в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 190/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 190/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется силами и за счёт Поставщика до склада Покупателя по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: Покупатель оплачивает каждую поставляемую партию Товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки партии.Срок поставки (выборки) товара: поставка Товара должна осуществляться партиями по заявке Покупателя в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента подачи заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.4

    Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перчатки трикотажные"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 2"

    "Перчатки трикотажные с ПВХ"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 3"

    "Перчатки технические КЩС тип 2"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Перчатки хозяйственные латексные"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 5"

    "Перчатки диэлектрические"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Рукавицы комбинированные с наладонником"

    Кол-во: 2500

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