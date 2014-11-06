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Номер извещения
31401606697
Уникальный номер закупки
190/47-2014
Наименование закупки
Покупка средств индивидуальной защиты рук
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
16.10.2014 11:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-10-19
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малова Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка средств индивидуальной защиты рук
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.11.2014 10:00 GMT +306.11.2014 10:0006.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401606697Дата и время окончания срока приема заявок Покупка средств индивидуальной защиты рукЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.11.2014 09:0011.11.2014 09:0011.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401606697Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка средств индивидуальной защиты рукЕкатеринбург
Дата и время проведения
11.11.2014 09:0011.11.2014 09:0011.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401606697Дата и время проведения Покупка средств индивидуальной защиты рукЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
17.11.2014 09:3617.11.2014 09:3617.11.2014 09:36Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401606697Подведение итогов не позднее Покупка средств индивидуальной защиты рукЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка средств индивидуальной защиты рук
Начальная цена
289 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, характеристики и количество товара: средства индивидуальной защиты рук в количестве, ассортименте и с характеристиками в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 190/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 190/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется силами и за счёт Поставщика до склада Покупателя по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7000
Кол-во: 3000
Кол-во: 1000
Кол-во: 3000
Кол-во: 30
Кол-во: 2500
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