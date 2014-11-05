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    Главная / Торги / Запрос цен на поковки

    Запрос цен на поковки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.11.2014 07:0005.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410240Дата и время окончания срока приема заявок Запрос цен на поковкиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410240

    Уникальный номер закупки

    5

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос цен на поковки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос коммерческих предложений

    Колесо ходовое ЮА01.01.03.42

    Изменения в извещении

    Колесо холостое ЮА01.01.03.81

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-60-35

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    e.urakova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уракова Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос цен на поковки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.11.2014 07:00 GMT +305.11.2014 07:0005.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410240Дата и время окончания срока приема заявок Запрос цен на поковкиЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.11.2014 07:0005.11.2014 07:0005.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410240Дата и время вскрытия заявок Запрос цен на поковкиЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    07.11.2014 16:0007.11.2014 16:0007.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410240Подведение итогов не позднее Запрос цен на поковкиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.11.201407.11.2014 16:0007.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410240Подведение итогов не позднее Запрос цен на поковкиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос цен на поковки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.40.1

    Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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