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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП410239
Уникальный номер закупки
11
Наименование закупки
Автошины МСК 1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115516, Москва, , г. Москва, Кавказский бульвар, 57, стр. 4, цех 8
Почтовый адрес
142000, Московская область, , Домодедовский район, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр. 1
Контактный телефон
+7 495 651-92-52 доб. 1683
Факс
+7 915 433-68-43
Адрес электронной почты
o.lisovaya@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лисовая Ольга Богдановна
Место рассмотрения предложений
Домодедовский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на автошины МСК 1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.10.2014 13:00 GMT +331.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410239Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на автошины МСК 1Домодедовский район
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2014 13:0005.11.2014 13:0005.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410239Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на автошины МСК 1Домодедовский район
Подведение итогов не позднее
05.11.2014 18:0005.11.2014 18:0005.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410239Подведение итогов не позднее Запрос предложений на автошины МСК 1Домодедовский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на автошины МСК 1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
54 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, Домодедовский р-он 34-й км трассы «Москва-Дон», стр.1 (14 км от МКАД)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Фрио Логистик»
Все закупки и тендеры «Фрио Логистик»
Адрес местонахождения
115516, Москва, , г. Москва, Кавказский бульвар, 57, стр. 4, цех 8
142000, Московская область, , Домодедовский район, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр. 1
Отсутствуют
I
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 54
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