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    Главная / Торги / Автошины МСК 1

    Автошины МСК 1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410239Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на автошины МСК 1Домодедовский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410239

    Уникальный номер закупки

    11

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автошины МСК 1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка на автошины МСК 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью «Фрио Логистик»
    Все закупки и тендеры «Фрио Логистик»

    Юридический адрес

    115516, Москва, , г. Москва, Кавказский бульвар, 57, стр. 4, цех 8

    Почтовый адрес

    142000, Московская область, , Домодедовский район, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 651-92-52 доб. 1683

    Факс

    +7 915 433-68-43

    Адрес электронной почты

    o.lisovaya@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лисовая Ольга Богдановна

    Место рассмотрения предложений

    Домодедовский район

    Закупки и тендеры Услуги транспорта и складского хозяйства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на автошины МСК 1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.10.2014 13:00 GMT +331.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410239Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на автошины МСК 1Домодедовский район

    Дата и время вскрытия заявок

    05.11.2014 13:0005.11.2014 13:0005.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410239Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на автошины МСК 1Домодедовский район

    Подведение итогов не позднее

    05.11.2014 18:0005.11.2014 18:0005.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410239Подведение итогов не позднее Запрос предложений на автошины МСК 1Домодедовский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.11.201405.11.2014 18:0005.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410239Подведение итогов не позднее Запрос предложений на автошины МСК 1Домодедовский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на автошины МСК 1

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    54 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, Домодедовский р-он 34-й км трассы «Москва-Дон», стр.1 (14 км от МКАД)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата по факту с отсрочкой платежа 30 дней, доставка транспортом поставщика на склад покупателя

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Фрио Логистик»
    Все закупки и тендеры «Фрио Логистик»

    Адрес местонахождения

    115516, Москва, , г. Москва, Кавказский бульвар, 57, стр. 4, цех 8

    142000, Московская область, , Домодедовский район, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    I

    ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автошины"

    Кол-во: 54

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