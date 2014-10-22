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Номер извещения
ГП410238
Уникальный номер закупки
40774
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на приборы Hydris HS50020900R
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7162
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Nikolay.Kuryshev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Курышев Николай Васильевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Запрос ценовых котировок на приборы Hydris HS50020900R длина 900мм для измерения содержания водорода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.10.2014 07:00 GMT +322.10.2014 07:0022.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410238Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на приборы Hydris HS50020900R длина 900мм для измерения содержания водородаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
22.10.2014 07:0022.10.2014 07:0022.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410238Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на приборы Hydris HS50020900R длина 900мм для измерения содержания водородаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на приборы Hydris HS50020900R длина 900мм для измерения содержания водорода
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
количество 384шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
место поставки - DDP КолпиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
27.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 384
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