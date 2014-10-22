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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на приборы Hydris HS50020900R

    Запрос ценовых котировок на приборы Hydris HS50020900R

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.10.2014 07:0022.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410238Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на приборы Hydris HS50020900R длина 900мм для измерения содержания водородаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410238

    Уникальный номер закупки

    40774

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на приборы Hydris HS50020900R

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7162

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Nikolay.Kuryshev@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Курышев Николай Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Приборы бытовые неэлектрические

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на приборы Hydris HS50020900R длина 900мм для измерения содержания водорода

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.10.2014 07:00 GMT +322.10.2014 07:0022.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410238Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на приборы Hydris HS50020900R длина 900мм для измерения содержания водородаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.10.2014 07:0022.10.2014 07:0022.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410238Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на приборы Hydris HS50020900R длина 900мм для измерения содержания водородаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201422.10.2014 09:0022.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410238Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на приборы Hydris HS50020900R длина 900мм для измерения содержания водородаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на приборы Hydris HS50020900R длина 900мм для измерения содержания водорода

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    количество 384шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    место поставки - DDP КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты по договоренности
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.52

    Производство стальных отливок

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Hydris HS50020900R длина 900мм "

    Кол-во: 384

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