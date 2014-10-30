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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по модернизации системы общего освещения сортового цеха, листопрокатного цеха №5, листопрокатного цеха №8, производства металла с покрытием (южный участок) ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по модернизации системы общего освещения сортового цеха, листопрокатного цеха №5, листопрокатного цеха №8, производства металла с покрытием (южный участок) ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410236Дата и время окончания срока приема заявок модернизация системы общего освещенияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410236

    Уникальный номер закупки

    20141510/1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по модернизации системы общего освещения сортового цеха, листопрокатного цеха №5, листопрокатного цеха №8, производства металла с покрытием (южный участок) ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    проект договора, ТЗ

    приложения (формы) к закупочной документации

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГПБ - Энергоэффект
    Все закупки и тендеры ГПБ - Энергоэффект

    Юридический адрес

    119049, Российская Федерация, Москва, Большая Якиманка, 39, комната 17

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 755-59-51 доб. 123

    Факс

    +7 495 651-89-89

    Адрес электронной почты

    ivan.lisitsyn@gpb-ee.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лисицын Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные

    Ключевые слова:

    прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Модернизация системы общего освещения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.10.2014 10:00 GMT +330.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410236Дата и время окончания срока приема заявок модернизация системы общего освещенияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    30.10.2014 10:0030.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410236Дата и время вскрытия заявок модернизация системы общего освещенияМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410236Подведение итогов не позднее модернизация системы общего освещенияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410236Подведение итогов не позднее модернизация системы общего освещенияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Модернизация системы общего освещения

    Начальная цена

    105 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации и проекту договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации и проекту договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации и проекту договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПБ - Энергоэффект
    Все закупки и тендеры ГПБ - Энергоэффект

    Адрес местонахождения

    119049, Российская Федерация, Москва, Большая Якиманка, 39, комната 17

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    закупочная документация

    29.09.2016

    проект договора, ТЗ

    29.09.2016

    приложения (формы) к закупочной документации

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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