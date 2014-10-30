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Номер извещения
ГП410236
Уникальный номер закупки
20141510/1
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по модернизации системы общего освещения сортового цеха, листопрокатного цеха №5, листопрокатного цеха №8, производства металла с покрытием (южный участок) ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119049, Российская Федерация, Москва, Большая Якиманка, 39, комната 17
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 755-59-51 доб. 123
Факс
+7 495 651-89-89
Адрес электронной почты
ivan.lisitsyn@gpb-ee.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лисицын Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Модернизация системы общего освещения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2014 10:00 GMT +330.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410236Дата и время окончания срока приема заявок модернизация системы общего освещенияМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.10.2014 10:0030.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410236Дата и время вскрытия заявок модернизация системы общего освещенияМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410236Подведение итогов не позднее модернизация системы общего освещенияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация системы общего освещения
Начальная цена
105 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации и проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документации и проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПБ - Энергоэффект
Все закупки и тендеры ГПБ - Энергоэффект
Адрес местонахождения
119049, Российская Федерация, Москва, Большая Якиманка, 39, комната 17
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20 стр. 1
Отсутствуют
45.31
Документация лота
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