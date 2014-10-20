Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / О поставке канатов

    О поставке канатов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2014 18:0020.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410232Дата и время окончания срока приема заявок согласно предложенияМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410232

    Уникальный номер закупки

    33-10-14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О поставке канатов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 343 270-11-36 доб. 22636

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    APetrov@urbo.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Петров А А

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно предложения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2014 18:00 GMT +320.10.2014 18:0020.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410232Дата и время окончания срока приема заявок согласно предложенияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    20.10.2014 18:0020.10.2014 18:0020.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410232Дата и время вскрытия заявок согласно предложенияМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 17:0031.10.2014 17:0031.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410232Подведение итогов не позднее согласно предложенияМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 17:0031.10.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410232Подведение итогов не позднее согласно предложенияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно предложения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП237006
    Поставка «Оборудование для гидравлического разрыва пласта «БГРП» 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ».
    Поставка «Оборудование для гидравлического разрыва пласта «БГРП» 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал...
    593121
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    НОВАТЭК НТЦ
    Запрос предложений № ГП237005
    Проведение комплексного обслуживания административного здания ООО «НОВАТЭК НТЦ»
    Проведение комплексного обслуживания административного здания ООО «НОВАТЭК НТЦ»
    593082
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.03.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211077740
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку люков канализационных (Группа Ж – стройматериалы, ЖК) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2022 году. (№ВК-ТС-014-22)
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на...
    593085
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 239 857
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Маркетинговые исследования № 32211077748
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №18-2022МИ на поставку воздуховодов по номенклатурной группе: Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №18-2022МИ на поставку воздуховодов по...
    593079
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    570 265
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211077754
    Поствака бумаги офисной
    Поствака бумаги офисной
    593086
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    651 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    Самарские коммунальные системы
    Конкурс № 32211077763
    Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на подготовку документов для оформления архитектурно-планировочного задания на проектирование объектов для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2261)
    Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на подготовку документов для...
    593072
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    842 432
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    НОВОГОР-Прикамье
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211039735
    Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты (Оборудование ТБ) для нужд ООО «НОВОГОР-Прикамье»
    Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на...
    585715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    345 149
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211077772
    КО №16575/КО - Разработка рабочей документации «Замена трансформаторов напряжения и трансформаторов тока на ОРУ-110 кВ, ОРУ- 330 кВ» для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС (222NP00116)
    КО №16575/КО - Разработка рабочей документации «Замена трансформаторов напряжения и...
    593109
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    24 223 388
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить