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    Главная / Торги / Поставка трансформаторов

    Поставка трансформаторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2014 10:0023.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410231Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трансформаторовЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410231

    Уникальный номер закупки

    ГП410226

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трансформаторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-12-50

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    l.fukalova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фукалова Любовь Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Продукция горнодобывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трансформаторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2014 10:00 GMT +323.10.2014 10:0023.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410231Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трансформаторовЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.10.2014 10:0023.10.2014 10:0023.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410231Дата и время вскрытия заявок Поставка трансформаторовЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    23.10.2014 13:0023.10.2014 13:0023.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410231Подведение итогов не позднее Поставка трансформаторовЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.10.201423.10.2014 13:0023.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410231Подведение итогов не позднее Поставка трансформаторовЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трансформаторов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка трансформаторов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    CA

    ДОБЫЧА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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