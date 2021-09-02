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Номер извещения
0142200001321018953
Уникальный номер закупки
0142200001321018953
Наименование закупки
Обучение на курсах повышения квалификации работников по специальности "Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с присвоением 1,3 групп" в 2021 году для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Санаторий «Самара» 0142200001321018953
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
24.08.2021 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Обучение на курсах повышения квалификации работников по специальности "Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с присвоением 1,3 групп" в 2021 году для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Санаторий «Самара»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0142200001321018953Подведение итогов не позднее Обучение на курсах повышения квалификации работников по специальности "Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с присвоением 1,3 групп" в 2021 году для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Санаторий «Самара»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обучение на курсах повышения квалификации работников по специальности "Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с присвоением 1,3 групп" в 2021 году для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Санаторий «Самара»
Начальная цена
14 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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