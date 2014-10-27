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Номер извещения
ГП410233
Уникальный номер закупки
122
Наименование закупки
Поставка редуктора для привода одновалковой дробилки
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-18-48
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
A.Aydarova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Айдарова Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка редуктора для привода одновалковой дробилки агломерационной машины по исходным техническим требованиям (1шт.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 10:00 GMT +327.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410233Дата и время окончания срока приема заявок Поставка редуктора для привода одновалковой дробилки агломерационной машины по исходным техническим требованиям (1шт.)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 10:0027.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410233Дата и время вскрытия заявок Поставка редуктора для привода одновалковой дробилки агломерационной машины по исходным техническим требованиям (1шт.)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
27.10.2014 14:0027.10.2014 14:0027.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410233Подведение итогов не позднее Поставка редуктора для привода одновалковой дробилки агломерационной машины по исходным техническим требованиям (1шт.)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка редуктора для привода одновалковой дробилки агломерационной машины по исходным техническим требованиям (1шт.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Уралмашзавод", г. Екатеринбург, Площадь Первой ПятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
29.14.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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