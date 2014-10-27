Поставка редуктора для привода одновалковой дробилки

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставляемой продукции осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки продукции на склад Покупателя. Продукция должна сопровождаться сертификатами соответствия, качества, чертежом, паспортом с описанием технических характеристик и гарантийным сроком. Все товаросопроводительные документы должны быть на русском языке, с предоставлением перевода на английский язык документов качества.