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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку ЛКМ.

    Запрос предложений на поставку ЛКМ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2014 11:0024.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410228Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лако-красочных материалов.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410228

    Уникальный номер закупки

    ЛКМ 4

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку ЛКМ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Marina.Andrusik@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Андрусик Марина Богдановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лако-красочных материалов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2014 11:00 GMT +324.10.2014 11:0024.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410228Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лако-красочных материалов.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.10.2014 11:0024.10.2014 11:0024.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410228Дата и время вскрытия заявок Поставка лако-красочных материалов.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2014 13:0024.10.2014 13:0024.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410228Подведение итогов не позднее Поставка лако-красочных материалов.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201424.10.2014 13:0024.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410228Подведение итогов не позднее Поставка лако-красочных материалов.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лако-красочных материалов.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.52

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "PROCOAT AP 259 RAL 7000 цвет: серая белка"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 2"

    "PROCOAT AP 259 RAL 6019 цвет: бело-зеленый"

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "PROCOAT AP 259 RAL 3020 цвет: транспортный красный "

    Кол-во: 250

    "Позиция 4"

    "PROCOAT AP 259 RAL 1003 цвет: сигнальный желтый "

    Кол-во: 600

    "Позиция 5"

    "Отвердитель к Procoat AP 259 SC"

    Кол-во: 205

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