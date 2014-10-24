www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП410228
Уникальный номер закупки
ЛКМ 4
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку ЛКМ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Marina.Andrusik@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Андрусик Марина Богдановна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Закупки и тендеры Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лако-красочных материалов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2014 11:00 GMT +324.10.2014 11:0024.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410228Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лако-красочных материалов.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2014 11:0024.10.2014 11:0024.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410228Дата и время вскрытия заявок Поставка лако-красочных материалов.Колпино
Подведение итогов не позднее
24.10.2014 13:0024.10.2014 13:0024.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410228Подведение итогов не позднее Поставка лако-красочных материалов.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лако-красочных материалов.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
29.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1200
Кол-во: 150
Кол-во: 250
Кол-во: 600
Кол-во: 205
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.