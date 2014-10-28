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Номер извещения
ГП410226
Уникальный номер закупки
119
Наименование закупки
кабеля, провода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-66-15
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
p.raspopov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Распопов Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно вложенному файлу
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.10.2014 11:00 GMT +328.10.2014 11:0028.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410226Дата и время окончания срока приема заявок согласно вложенному файлуЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
28.10.2014 11:0028.10.2014 11:0028.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410226Дата и время вскрытия заявок согласно вложенному файлуЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
27.10.2014 09:0027.10.2014 09:0027.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410226Подведение итогов не позднее согласно вложенному файлуЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно вложенному файлу
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно вложенному файлу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
31.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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